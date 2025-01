https://noticiaslatam.lat/20250128/iran-advierte-que-dara-decidida-respuesta-a-cualquier-ataque-contra-sus-plantas-nucleares-1160815264.html

Irán advierte que dará "decidida respuesta" a cualquier ataque contra sus plantas nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — Cualquier ataque contra las instalaciones nucleares de Irán provocará una inmediata y decidida respuesta, declaró el ministro de Asuntos... 28.01.2025

El ministro subrayó que no es algo nuevo para Israel y EEUU, y expresó la opinión de que Tel Aviv y Washington no se atreverán a cometer tal "locura".Anteriormente, el portal de noticias Axios, citando tres fuentes fiables, comunicó que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, debatió con su equipo, en particular con el entonces asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, el plan de atacar las instalaciones nucleares de Irán.No se tomó ninguna decisión al respecto. El debate no se debió a datos nuevos conseguidos por la inteligencia, se trató de estudiar probables guiones de desarrollo de acontecimientos, comentaron las fuentes.En 2015, Irán y seis mediadores internacionales, Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos asumidos en términos del PAIC, renunciando, en particular, a las limitaciones en las investigaciones nucleares y en el nivel de enriquecimiento del uranio.

