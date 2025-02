https://noticiaslatam.lat/20250205/prefeririamos-morir-que-abandonar-esta-tierra-palestinos-condenan-dichos-de-trump-sobre-gaza--1161014765.html

"Preferiríamos morir que abandonar esta tierra": palestinos condenan dichos de Trump sobre Gaza

En entrevista con el medio británico, Abu Firas, de 52 años, relató que, desde que entró en vigor el armisticio entre Hamás e Israel, vive en una casa de campaña en la costa que Trump pretende convertir en la "Riviera de Medio Oriente".Su casa, en el este de la ciudad de Jan Yunis —en la parte suroccidental del enclave— fue destruida por el país hebreo, que también asesinó a 80 miembros de su familia. Pese a todo, Firas dijo que quiere ayuda para reconstruir su hogar, no para irse del lugar que ama. "Preferiríamos morir que abandonar esta tierra. Ninguna cantidad de dinero en el mundo puede reemplazar a tu patria", le dijo el hombre a The Guardian. Para él, los planes de Trump no se concretarán, toda vez que, tras más de 15 meses de bombardeos, incursiones terrestres y tácticas de tierra arrasada, Israel fue incapaz de derrotar a Hamás. Con él coincide Ramz, un palestino de 50 años y padre de cuatro hijos que hace el viaje de regreso a su hogar, ubicado en el norte del enclave. Durante la jornada, Ramz le dijo a The Guardian que "no importa a dónde se mude una persona o cuánto intente vivir en ciudades hermosas, nunca encontrará paz excepto en su propia ciudad y tierra". De forma similar piensa Walid al-Munayya, un palestino que fue obligado a desplazarse seis veces durante la última espiral de violencia israelí contra el enclave. "Tenemos un dicho famoso: 'Quien abandona su hogar, pierde su dignidad'. Somos un pueblo resiliente y esto no sucederá, ni siquiera en los sueños de Trump. Nos quedaremos aquí y no cederemos ni un centímetro de nuestra tierra", ratificó Munayya. El 4 de febrero, el presidente Trump aseguró durante una conferencia conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el país norteamericano se "adueñará" de la Franja de Gaza.Según el mandatario republicano, Washington emprenderá "un desarrollo económico que proporcionará un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas a la población de la zona". Sin embargo, horas antes, Trump aseveró que los palestinos no tienen otra opción que abandonar sus hogares y reiteró su plan de expulsar a la población que vive en el enclave hacia países vecinos, como Egipto y Jordania, una opción que ya ha sido rechazada por los gobiernos de dichas naciones. Para Trump, quienes habitan el enclave no se van de Gaza porque no tienen a dónde ir, por lo que aseguró que si tuvieran una opción "estarían encantados de hacerlo".Israel, el aliado más importante de EEUU en Medio Oriente, lanzó innumerables bombardeos contra Gaza desde octubre de 2023, asesinando a más de 46.000 personas, la mayoría de ellas civiles, entre niños, mujeres y ancianos, según las autoridades locales palestinas.La Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como diversas ONG y expertos en el asunto, han señalado que las operaciones militares del país hebreo constituyen un posible delito de "genocidio" contra el pueblo palestino.Los comentarios del mandatario republicano fueron criticados por el portavoz de Hamás, Sami Abu Zuhri, quien señaló que, en el Movimiento de Resistencia Islámica, "los consideramos una receta para crear caos y tensión en la región"."Nuestro pueblo en la Franja de Gaza no permitirá que estos planes de aprueben y lo que se requiere es poner fin a la ocupación y la agresión contra nuestro pueblo, no expulsarlos de su tierra", sentenció Abu Zuhri.

