https://noticiaslatam.lat/20250202/un-acuerdo-terrible-o-una-derrota-catastrofica-que-le-espera-a-ucrania-al-final-del-conflicto-1160935856.html

"Un acuerdo terrible o una derrota catastrófica": ¿Qué le espera a Ucrania al final del conflicto?

"Un acuerdo terrible o una derrota catastrófica": ¿Qué le espera a Ucrania al final del conflicto?

Sputnik Mundo

Ucrania no podrá contar con un buen acuerdo después de las negociaciones para poner fin al conflicto, subrayó el teniente coronel retirado del Ejército de EEUU... 02.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-02T15:03+0000

2025-02-02T15:03+0000

2025-02-02T15:03+0000

defensa

eeuu

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

donald trump

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/0d/1150434881_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_d6f1961d647b290ef61b7be454fb28b8.jpg

Dados los fracasos de Kiev en el frente, el presidente estadounidense, Donald Trump, debe actuar rápidamente, explicó el analista militar. "Si se retrasa y trata de seguir presionando para conseguir un acuerdo mejor (...) puede ser un acuerdo catastrófico para Ucrania", apuntó.Al mismo tiempo, Davis cree que Kiev tendrá que elegir entre dos opciones en cualquier caso: "un acuerdo terrible" o "una derrota catastrófica".Anteriormente, Trump declaró que está manteniendo conversaciones "muy serias" con Moscú para poner fin al conflicto ucraniano. Prometió que hablaría con el presidente ruso, Vladímir Putin, y que podría lograr "algo sustancial".Al mismo tiempo, durante una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ruso en enero, el mandatario ruso indicó que el objetivo de la resolución del conflicto en Ucrania no debe ser una breve tregua y un respiro para reagrupar las fuerzas y rearmarse con el fin de continuar el conflicto, sino una paz a largo plazo.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y, desde entonces, los países no han vuelto a retomarlas. Moscú, en repetidas ocasiones, se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN, mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20250201/no-es-una-especulacion-fantastica-que-cambios-podria-traer-el-gobierno-de-trump-1160923569.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, donald trump, 🌍 europa