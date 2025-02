Panamá no renovará memorándum de entendimiento con China tras conversaciones con EEUU

https://noticiaslatam.lat/20250202/panama-no-renovara-memorandum-de-entendimiento-con-china-tras-conversaciones-con-eeuu-1160946836.html

El país latinoamericano no renovará el memorándum de entendimiento que acordó con Pekín en 2017, como parte del proyecto comercial La Ruta de la Seda, informó... 02.02.2025, Sputnik Mundo

La iniciativa china La Franja y la Ruta pretende conectar a 65 países de todo el mundo a través de infraestructuras digitales y físicas. La Administración Trump ha expresado su descontento acerca del supuesto "control chino" sobre el Canal de Panamá, algo que las autoridades panameñas han negado en varias ocasiones. El mandatario de Panamá recordó que, de acuerdo con la Constitución de la República, no puede tener injerencias en la administración y operaciones del canal, por lo cual serán las autoridades de la vía las que expongan la situación en torno al asunto.Mulino informó que el tema de los puertos en las entradas del canal, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, sí genera dudas a EEUU, pues dos de ellos son operados por una empresa de Hong Kong a partir de acuerdos suscritos en 1997."Hasta el momento yo no tengo elementos de juicios para opinar mayor cosa", expresó el presidente y aclaró que su Gobierno espera los resultados de una auditoría que está en marcha en esos puertos, tras la cual se podrá determinar "cuán afectado está o no está el interés nacional en función de esa concesión", comentó.Las pretensiones de Trump de apoderarse del canal y la visita de Rubio desataron protestas del movimiento social panameño, que en las calles ha realizado desde el 30 de enero marchas y manifestaciones en defensa de la soberanía nacional.Panamá recuperó la soberanía del canal homónimo y la extensa área bajo control de EEUU desde 1904 el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos tras un tenso proceso de negociaciones el 7 de septiembre de 1977.Rubio, en tanto, continuará este lunes su gira por la región con una visita a El Salvador, y que luego continuará en Costa Rica y Guatemala y concluirá el 6 de febrero en la República Dominicana.

