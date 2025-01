https://noticiaslatam.lat/20250126/la-sociedad-no-ha-normalizado-la-violencia--la-ciudad-mexicana-de-culiacan-vive-en-el-hartazgo-1160747505.html

"La sociedad no ha normalizado la violencia": la ciudad mexicana de Culiacán vive en el hartazgo

"La sociedad no ha normalizado la violencia": la ciudad mexicana de Culiacán vive en el hartazgo

Los habitantes de la ciudad de Culiacán, en el noroccidente de México, están hartos de una ola de violencia que, en 4 meses, ha convertido a esta urbe en un

La violencia en el estado de Sinaloa, sobre todo en Culiacán, la capital, se disparó el 9 de septiembre, semanas después de la detención en Estados Unidos del narcotraficante Ismael Mayo Zambaba, quien hasta ese momento era el máximo jefe del poderoso cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana con presencia en decenas de países de los cinco continentes, según las autoridades estadounidenses. Washington culpa a este grupo delincuencial de liderar el tráfico ilegal de fentanilo y otras drogas hacia suelo estadounidense. El propio Zambada ha dicho que su detención fue producto de "un engaño" y "una traición" de los hijos de su viejo colega, Joaquín Chapo Guzmán, quien durante muchos años fue el narcotraficante más buscado por la DEA. El Gobierno de México, por su parte, manifestó su desacuerdo con la detención de Zambada, debido a que, dijo, nunca se realizó en cooperación ni bajo el conocimiento de las autoridades mexicanas. Aparentemente, esa rencilla entre ambas cabecillas del cártel habría sido el origen de la guerra que ha enlutado a Sinaloa y sumido a Culiacán un estado de pánico y zozobra, según diversas investigaciones periodísticas realizadas en la nación latinoamericana, azotada por el narcotráfico y el crimen organizado desde hace años. Conforme a datos del diario Noreste, que hace un recuento diario de los hechos de violencia con base en informes de la Fiscalía local y reportes periodísticos, desde el 9 de septiembre se han registrado 752 homicidios dolosos (5,6 diarios), 894 personas privadas de la libertad (6,6 diarios), 2.639 vehículos robados (19,2 diarios) y 229 personas detenidas (1,7 diarios)."Hay mucho dolor, mucha rabia y mucha impotencia”, comenta la también activista, quien afirmó que estas emociones, en parte, se explican por la actitud del gobernador local Rubén Rocha Moya (del partido oficialista Morena), quien ha minimizado los hechos de violencia y negado que el estado de Sinaloa esté atravesando por una situación extraordinaria de inseguridad."Estamos hartos", dice en entrevista con Sputnik María Torres, docente, activista y habitante de Culiacán. "Las cosas no han hecho más que empeorar”, agrega la docente, quien sugiere que la violencia que estalló en septiembre pasado por una pugna interna del cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos, encabezados por los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, y Los Mayos, seguidores de Ismael Mayo Zambada. Ella cuenta que la ciudad ha llegado al extremo de que hay incendios diarios de autos o de casas de uno u otro bando.Los niños también han sido víctimasEn el último episodio de violencia, una familia de cinco integrantes: el padre, la madre y tres menores de edad, fueron balaceados el pasado 19 de enero mientras circulaban por el Fraccionamiento Los Ángeles, en el área conurbada de Culiacán, al noreste de la ciudad, una zona clave para controlar el acceso a la urbe desde Durango, donde son frecuentes los enfrentamientos entre grupos armados.Hombres armados aparentemente quisieron robar el auto de la familia, pero el padre se resistió y fueron tiroteados cuando pretendían huir.El padre y uno de los menores de edad fallecieron en el acto, y otro más murió dos días después en un hospital. La muerte de Antonio de Jesús Sarmiento y los menores Alexander y Gael, de 12 y 9 años de edad, respectivamente, indignó a la sociedad de Culiacán.El 23 de enero, unas 5.000 personas respondieron a la convocatoria de Manuel Aispuro, director de la escuela Sócrates, donde estudiaba Alexander, y marcharon para exigir justicia y seguridad en el estado. "¡Con los niños no!", "¡Narcogobernador!" y “¡Fuera Rocha!", fueron algunas de las consignas más gritadas en la manifestación, que terminó con actos de vandalismo dentro del edificio Palacio de Gobierno, la sede del Gobierno estatal.¿Qué han dicho las autoridades locales y federales?Tras el asesinato de los dos niños y su padre, el Gobierno de Sinaloa anunció que las investigaciones se realizarán de manera conjunta con las corporaciones del ámbito federal, por lo cual tendría una participación activa la presidenta Claudia Sheinbaum."Se trata de avanzar de forma decisiva en la recuperación de la estabilidad y la paz de nuestro estado. La investigación se hace, en relación con el caso referido, en coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana [federal] y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa", agregó el funcionario.Tras reconocer que no existen palabras fáciles para hablar de un tema tan sensible, expresó la apertura del Gobierno estatal con los diferentes sectores sociales que se han movilizado en torno a este caso y señaló que la mejor manera de alcanzar resultados es trabajar unidos hacia el objetivo en común.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con las familias de los afectados y dijo que pidió a la Secretaría de Gobernación que estuviera en contacto con ellas."Jamás habíamos tenido una situación como esta"La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ubica a Culiacán como una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país. Según esta estadística, el 90,6% de los habitantes de esta urbe de poco más de un millón de habitantes considera que habitar allí es inseguro. Se trata de la cuarta ciudad con mayor percepción de inseguridad del país, solo por debajo de Villahermosa, Tabasco; Uruapan, Michoacán, y Fresnillo, Zacatecas.Las cifras de la ENSU reflejan cómo la ciudad se ha ido sumiendo en un estado de pánico. En septiembre de 2024, un 55% de la población percibía a su ciudad como insegura, pero la cifra prácticamente se duplicó en cuatro meses para llegar a 90,6% de la población en diciembre del año pasado.La académica explica que, hasta esta ola que comenzó en septiembre, la violencia que se vive en el estado alrededor del narcotráfico había sido marginal. Según ella, no había contrarios y no dejaban entrar a otras organizaciones, pero ahora hay un conflicto entre los jefes criminales. “Desde los 70 se habla de que hay narcotráfico en Sinaloa, pero jamás habíamos tenido una situación como esta; es mucho terrorismo, muchas situaciones de una violencia focalizada en la sociedad civil para aterrorizar: incendios, bombas, asesinatos a diestra y siniestra, amenazas de que no andemos en la noche", añade. Para la investigadora, la manifestación del 23 de enero fue un reflejo del hartazgo de la población ante unas autoridades que han sido indolentes ante el sufrimiento de una población que no ha podido retomar su vida con normalidad y que el gobernador Rocha Moya se negó a recibir.De acuerdo con la profesora, el negacionismo del gobernador Rocha y la falta de información clara y veraz por parte de las autoridades hacia la ciudadanía ha hecho que en la ciudad proliferen los rumores y todo tipo de informaciones no comprobadas."Una tensa calma"Para Ávila, la llegada de un nuevo Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y una nueva estrategia de seguridad implementada por el secretario de seguridad pública federal, Omar García Harfusch, no han mejorado la situación pese a lo que se diga en las conferencias de prensa de la mandataria federal.En estos más de cuatro meses de violencia, afirma la habitante de Culiacán, prevalece un toque de queda impuesto por los criminales: la gente no sale en la noche, no hay vida nocturna, a las seis de la tarde todo luce vacío. "En Culiacán estamos viviendo desde hace cuatro meses en una tensa calma. Sales de tu casa con terror, no es fácil, mandas a tus hijos a la escuela molesto porque sabes que puede pasarles algo, te obligan a llevarlos a la escuela, no hay consideración en esto y te obligan para que se normalice, o que todo mundo vea que está tranquilo y no es cierto", comenta Ávila.Según datos del empleo formal ante el IMSS, citados por Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa, el 2024 fue el único año, además de la pandemia, en el que Sinaloa presentó un crecimiento negativo interanual de puestos de trabajo durante varios meses. Desde agosto a diciembre de 2024, los registros se han reducido. En agosto se perdieron 1.144 empleos, en septiembre 4.408 y diciembre cerró con un saldo negativo de 2.394.Por lo pronto, para este 26 de enero está convocada una segunda manifestación contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

