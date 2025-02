https://noticiaslatam.lat/20250202/disputas-internas-en-la-defensa-de-ucrania-reavivan-las-preocupaciones-sobre-la-corrupcion-1160946079.html

Disputas internas en la Defensa de Ucrania "reavivan las preocupaciones sobre la corrupción"

La Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania (AAD) está sumida en un enfrentamiento al interior del propio Gobierno de Kiev, que ha despertado ya... 02.02.2025, Sputnik Mundo

Se trata de una agencia con un presupuesto de más de 7.000 millones de dólares y que lleva una semana congelada debido a un enfrentamiento sobre quién debe dirigirla, de acuerdo con el reporte. Según el medio, el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, quiere remover del cargo a la actual directora, Maryna Bezrukova, debido a sus malos resultados, pero el consejo de supervisión de la agencia, responsable de esa decisión, se opone y recientemente votó unánimemente a favor de prorrogar el mandato de la titular.De acuerdo con The Washington Post, Bezrukova, activistas y algunos legisladores han denunciado las acciones de Umerov como un "abuso de poder" que podría debilitar precisamente el tipo de lucha contra la corrupción para el que se creó la agencia y ya se ha pedido su dimisión.El enfrentamiento al interior del Gobierno de Zelesnki llega en un momento precario para el país, ya que el futuro de la ayuda armamentística de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump no está claro, según el reporte. Los republicanos en Estados Unidos también han acusado a menudo a Kiev de corrupción, recordó el diario.Conforme al reporte, países europeos que colaboraron más estrechamente con la agencia de adquisiciones, no tienen claro ahora quién está al mando.Según The Washington Post, los aliados europeos de Ucrania consideran a la agencia de adquisiciones "un socio fiable a través del cual apoyar la industria de defensa ucraniana” y ahora están preocupados por "los posibles hechos de corrupción en la adquisición de armamento y equipos militares".Se esperaba que este año los países europeos aportaran unos 1.000 millones de dólares a través de la agencia, que elegiría con los socios qué contratos de armamento firmar y luego recibiría los fondos por ellos, señaló el medio.Umerov fue nombrado por Zelenski en 2023 para acabar con los posibles casos de corrupción en el Ministerio, después de que su predecesor se enfrentara a las críticas por la supuesta compra de alimentos para los soldados a precios inflados. La creación de organismos independientes para las adquisiciones militares se consideró una prueba para un nuevo sistema de gobierno corporativo que sería más transparente y menos vulnerable a la corrupción, según analistas citados por el periódico.

