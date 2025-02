https://noticiaslatam.lat/20250201/los-males-del-ejercito-espanol-sueldos-bajos-vivienda-inaccesible-y-cada-vez-menos-alistados-1160908674.html

Los males del Ejército español: sueldos bajos, vivienda inaccesible y cada vez menos alistados

Los males del Ejército español: sueldos bajos, vivienda inaccesible y cada vez menos alistados

El Gobierno español reitera sus compromisos adquiridos en materia de gasto militar siempre que es inquirido sobre el tema. A cada exhortación proveniente del ámbito de la OTAN, de la UE o incluso de la nueva Administración de EEUU para incrementar el presupuesto de defensa, Pedro Sánchez y su Ejecutivo responden que tal rumbo está garantizado.De acuerdo con las cifras validadas por la Alianza Atlántica, el país dedica el 1,28% de su PIB a estos menesteres. En 2023 (último ejercicio para el que el Gobierno de Sánchez pudo aprobar presupuestos), este porcentaje representó unos 18.500 millones de euros. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía española creció en 2024 un +3,2%, hecho en el que se escuda también la ministra de Defensa, Margarita Robles, para defender que España atiende el ritmo acelerado que ahora impone Bruselas y Washington. Es decir, en 2024, el volumen de dinero del que arrancar el 1,28% para gastos militares es mayor que en 2023.Pero a la espera de que el país termine o no de adecuarse al vertiginoso incremento que dictan sus aliados, la vida de los integrantes de sus Fuerzas Armadas no mejoró. De hecho, los problemas derivados de sus sempiternos bajos sueldos, de unas condiciones laborales mejorables y del dudoso estado de muchos de sus cuarteles y residencias, obran que los militares españoles enfrenten cada vez más problemas en sus necesidades cotidianas.La perspectiva de hacer carrera, también se estrecha progresivamente para muchos de ellos. De resultas, el oficio castrense pierde atractivo y se observa una continua merma en la cantidad de españoles deseosos de enrolarse en su Ejército.Estas son algunas de las conclusiones apuntadas en el último informe del Observatorio de la Vida Militar, un organismo público de carácter consultivo creado en 2014 y adscrito a las Cortes Generales cuya misión es analizar la "condición militar" y "velar por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas".La vivienda como problemaEl estudio del Observatorio de la Vida Militar dedica específicamente un extenso apartado a la denominada "movilidad geográfica del militar". Es decir, al impacto que tiene en los militares y en sus familias los traslados permanentes.A lo largo de su trayectoria profesional, los desplazamientos temporales (por maniobras y ejercicios) y los traslados permanentes son una "característica o exigencia relevante que contribuye de forma eficaz a su capacitación y a la operatividad de las Fuerzas Armadas", afirman los autores del informe, que también destacan que esa movilidad geográfica entraña graves problemas. Porque los cambios de destino permanente implican un cambio de domicilio, localidad y región, circunstancia difícil de conjugar para los cónyuges que tienen su propio empleo y las familias con hijos escolarizados.Si los cónyuges deciden no renunciar a su empleo, mantener a los hijos matriculados en sus centros educativos y, en suma, no mudarse al nuevo destino del cónyuge militar, se crea la figura de los denominados "solteros geográficos". Son los militares que prefieren acometer el traslado solos y regresar al domicilio familiar los fines de semana y durante las vacaciones.En su momento, en España se llegaron a construir más de 45.000 viviendas para el colectivo militar, el mayor número "para capitanes, tenientes o suboficiales, una clase media o baja que realmente necesitaba una vivienda en ciudades que muchas veces no eran su lugar de origen", se especifica en el informe. ¿Ya no es una solución disponible?Aguilar subraya que, en función de sus salarios, "incluso los oficiales tienen los mismos problemas para acceder a la vivienda que tiene cualquier otro ciudadano". También recuerda que, históricamente, los militares "siempre han cobrado muy poco" en España, por lo que la desaparición del parque de viviendas para militares se deja sentir especialmente en épocas de precios inmobiliarios disparados. La consideración para integrarse en la profesión castrense responde a una cuestión "de vocación y honor antes que a una profesión de futuro", añade.Por otra parte, los problemas se agudizan entre los militares que llevan consigo a sus familias al nuevo destino. La escolarización de los niños en aquellas regiones donde la enseñanza se imparte mayoritariamente en la lengua vernácula (por ejemplo, Cataluña) puede ser problemática. Ante su desconocimiento y ante el temor de lastrar el rendimiento escolar durante la adaptación, muchos optan por colegios privados con enseñanza en castellano. Pero son caros y el sueldo no alcanza.Salarios bajos, pocas ayudasEl sueldo de muchos militares apenas alcanza para alquilar una vivienda en zonas especialmente tensionadas por el alza de precios. "Un 46 % de los militares destinados en núcleos urbanos dedican al alquiler de media más del 45 % del salario percibido", escriben los autores del informe. El Banco de España aconseja a la ciudadanía no dedicar más del 30%.De acuerdo con una encuesta realizada por el propio Observatorio de la Vida Militar durante una visita de trabajo realizada a la base aérea de Son Sant Joan (en la isla de Mallorca), se constató que el 79% de los allí destinados son soldados y cabos jóvenes que, "dadas sus condiciones de vida, su deseo es marcharse pronto debido al altísimo costo de la vida". Recordamos que el archipiélago balear sufre especialmente el alza de precios de la vivienda.En otra visita, en la base del Ejército de Tierra en Sant Climent Sescebes (Gerona), se constató que el 70 % de la dotación residía "en alojamientos o residencias logísticas" y que solo el 14% cobraba la ayuda para la vivienda (los militares en su primer destino no tienen derecho a percibirla). El 75% de los soldados y cabos solo viajaban una vez al mes para ver a sus familias y hasta un 30% lo hacía cada tres meses o más.Como resultado, la gran mayoría de militares que habitan en una vivienda de su propiedad, pueden renunciar a ascensos o mejores puestos con tal de permanecer en sus destinos de origen y no alterar la vida y la economía familiar. Y quien no es propietario, no es infrecuente que se establezca en residencias militares y cuarteles en todos los destinos.En el rango más bajo de tropa y marinería (soldados y marineros en sus primeros años de servicio), el sueldo base más los complementos generales (pero sin los específicos) redunda en un salario bruto mensual de apenas 1.200 euros. Sin complementos específicos, la retribución neta de compañeros del mismo rango, con más de una veintena de años de experiencia, es ligeramente superior a los 1.300.Son cifras asumidas y no sorprenden a los integrantes de este colectivo. "Esto no es nuevo", resume Aguilar, que señala la "mayor exigencia" de adquisición de armamentos en los últimos años como un factor que provoca que los salarios "estén congelados o sigan bajos", y que las propias instalaciones militares y cuarteles se hallen en condiciones "bastante lamentables".Instalaciones desatendidas, menos aspirantesEn los grupos de Telegram del colectivo de tropa y marinería, aparte de quejas sobre la baja cuantía de los salarios y de unas condiciones laborales donde las horas extra "nunca se pagan", es frecuente encontrar denuncias sobre el mal estado de muchas instalaciones y su insuficiente mantenimiento. En particular, si se trata de residencias o cuarteles que ofrecen alojamiento a soldados y suboficiales.Es el caso de la residencia de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 en Zaragoza, donde los fines de semana "se convierten en un auténtico infierno para la tropa que vive allí. Desde la tarde del viernes hasta el lunes por la mañana, se corta tanto la calefacción como el agua caliente", denuncian sus residentes, que lamentan ser tratados "como ciudadanos de segunda" y además en pleno invierno.Se da la circunstancia, además, de que parte de los militares movilizados para atajar las consecuencias de esas inundaciones, se han visto afectados de un brote de sarna, como denuncia la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). La gravedad de los hechos radica en que los afectados estuvieron "entre cuatro y siete días sin diagnóstico, en contacto con compañeros, familiares y personal civil", dado que el protocolo sanitario militar falló en primera instancia.Las quejas también se dirigen contra el INVIED, el organismo encargado de la gestión de los bienes inmuebles del Ministerio de Defensa de España, por proceder a la venta "a precio de risa" de las pocas viviendas aún en posesión del Ministerio de Defensa y que podían destinarse al alquiler asequible para el personal en activo. También se observa una tendencia decreciente en el número de solicitantes de ingreso en las Fuerzas Armadas españolas, que el Observatorio de la Vida Militar certifica en otro amplio apartado de su informe, llamado "Acceso a la carrera militar y reclutamiento". Se analiza la década transcurrida entre 2013 y 2023, donde en los últimos años se detecta un aumento de las plazas disponibles, pero un descenso en picado de la demanda."Se observa que el número de plazas ofertadas se incrementó en 2023 en un 59% (pasando de 4.300 plazas a 6.826). Sin embargo, el número de solicitudes se ha reducido de forma notable, pasando de 36.771 solicitudes en 2022 a 29.368 en 2023. En consecuencia, la ratio de solicitantes por plaza resulta ser de 4,30. Exactamente, la mitad que en 2022, cuando era de 8,60", se cita en el estudio. En contraste, en 2013, la ratio de solicitantes por cada plaza ofertada fue de 27,9.En este contexto también intervienen factores como el despido de los soldados al cumplir los 45 años, algo que puede nublar la perspectiva de futuro de los soldados jóvenes. "Podríamos suponer que a los 45 años ya no son aptos para ocupar trincheras, pero la logística necesaria por cada 15 o 20 efectivos que estén en primera línea implica a otros 70 u 80 para atender toda la cadena logística, escalones de mantenimiento, sanidad militar o servicios" antepone Aguilar, que lamenta la "frágil" posición en que quedan estos soldados en el mercado de trabajo.

