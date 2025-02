https://noticiaslatam.lat/20250201/la-reunion-de-grenell-con-maduro-muestra-la-importancia-estrategica-de-venezuela-a-nivel-mundial-1160913909.html

La reunión de Grenell con Maduro muestra "la importancia estratégica de Venezuela" a nivel mundial

01.02.2025

El presidente venezolano enfatizó que no actúa bajo presiones nacionales o internacionales, sino bajo la convicción de llevar "la verdad de un pueblo". Además, reiteró su compromiso con una diplomacia basada en el respeto y la soberanía, recordando su participación en el Grupo Boston en los años 2003 y 2005, donde promovió relaciones de respeto entre ambas naciones."Propuse ir construyendo la 'agenda cero'. Mucha gente se pregunta qué es la 'agenda cero'. Vamos hacia un nuevo inicio de relaciones históricas, donde lo que haya que rectificar se rectifique y lo que haya que hacer se haga en el marco del respeto, sabiendo quién es cada uno, porque nadie engaña a nadie", explicó Maduro.El mandatario también destacó que Venezuela no es un país contrario a EEUU, sino antiimperialista. "Queremos un mundo sin imperios, sin hegemonías, donde los pequeños valgamos tanto como los países grandes", afirmó.Un paso hacia la paz y la cooperaciónLa reunión entre Maduro y Grenell ha sido interpretada por expertos como un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, que podría reorientar a un enfoque pragmático y diplomático. Elizabeth Pereira, experta en relaciones internacionales, muestra la percepción que a nivel mundial se tiene del mandatario venezolano.La experta subrayó que este acercamiento evidencia la necesidad de ambas naciones de trabajar conjuntamente para fortalecer la estabilidad regional y promover el desarrollo económico."La presencia de Grenell en Caracas subraya la importancia estratégica de Venezuela en la agenda internacional y abre la puerta a futuras colaboraciones en áreas clave, como la energética, la agroalimentaria, la tecnológica, entre otras", agregó.Pereira también destacó que Estados Unidos ha comprendido que no podrá resolver sus desafíos internos sin abordar asuntos exteriores pendientes, entre ellos, la normalización de las relaciones con Venezuela. "Este movimiento estratégico responde a preocupaciones pragmáticas relacionadas con su seguridad energética y la recuperación económica y financiera de Estados Unidos", explicó.Diplomacia vs. confrontaciónPara Pereira, este encuentro desmonta parcialmente la narrativa de confrontación y sanciones que Estados Unidos había sostenido contra Venezuela. "La reunión fue una formalidad acordada, donde prevaleció el diálogo sobre la imposición unilateral", afirmó.La experta resaltó que este acercamiento constituye una de las victorias más trascendentes de la diplomacia bolivariana de paz. Pereira también señaló que este encuentro envía un mensaje claro a quienes optaron por el desconocimiento y las acciones de desestabilización. "El camino es el diálogo y la negociación. La diplomacia bolivariana de paz ha demostrado ser efectiva en la defensa de la soberanía y los intereses del pueblo venezolano", afirmó.Un juego de mensajes y equilibriosPor su parte, el investigador Diego Sequera analizó el encuentro desde una perspectiva más cautelosa, destacando la importancia de los detalles que aún no se han revelado. "Todo depende del nivel de las seis personas que se devolvieron con Richard Grenell a Estados Unidos. Eso es lo que le va a dar el mensaje, el tono completo al mensaje", señaló.Sequera también hizo referencia a la percepción de Estados Unidos como un actor "incapaz de cumplir un acuerdo", un concepto que ha sido ampliamente discutido en el ámbito internacional. "Yo dudo que el presidente Nicolás [Maduro] no tenga una percepción igual luego de todo, luego de tanto", afirmó.Sin embargo, el investigador reconoció que este encuentro representa un gesto amistoso del presidente Maduro. "Hay una muestra de buena fe importante de parte del presidente, que no es una señal de sumisión, sino desde una posición de fortaleza”, explicó.El telón de fondo: reciprocidad y negociaciónTanto Pereira como Sequera coinciden en que el éxito de esta nueva etapa en las relaciones bilaterales dependerá de la capacidad de ambas partes para ser recíprocas. "El telón de fondo principal es que sean capaces, en este caso, de ser recíprocos, de alguna manera que refleje un tono, una negociación", concluyó Sequera.Mientras tanto, el presidente Maduro dejó en claro que su enfoque es construir relaciones basadas en el respeto y la soberanía. Con este encuentro, Venezuela y Estados Unidos parecen estar dando los primeros pasos hacia una nueva era en sus relaciones, marcada por el diálogo y la búsqueda de acuerdos mutuamente beneficiosos. Sin embargo, como bien señalan los expertos, el camino por delante estará lleno de desafíos y requerirá de una cuidadosa negociación y reciprocidad, en cumplimiento de acuerdos, por ambas partes.

