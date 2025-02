Con fin de protección temporal de venezolanos, Trump "pasa el mensaje" de que combate la migración

"Creo que la inserción pasa por generar condiciones materiales mínimas para la gente que regresa, además de asegurar que sus hijos e hijas van a la escuela, etc.", afirma Vaz. Además, enfatiza la importancia de no estigmatizar a los retornados: "No se puede ver a los venezolanos y venezolanas que regresan como un sector indeseado o hasta como una amenaza. Más bien, es una segunda oportunidad en su país".