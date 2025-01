https://noticiaslatam.lat/20250131/operativo-entre-venezuela-y-colombia-perfila-un-futuro-mas-esperanzador-para-lazos-binacionales-1160907770.html

Operativo entre Venezuela y Colombia perfila "un futuro más esperanzador" para lazos binacionales

Operativo entre Venezuela y Colombia perfila "un futuro más esperanzador" para lazos binacionales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la operación "Relámpago del Catatumbo", emprendida en conjunto con Colombia y enfocada en garantizar la paz...

américa latina

política

seguridad

gustavo petro

nicolás maduro

venezuela

colombia

catatumbo

la fuerza armada nacional bolivariana (fanb) de venezuela

El mandatario latinoamericano señaló que dicha colaboración binacional surge en el marco del ejercicio "Escudo Bolivariano 2025", cuyo fin es la protección de la población y garantizar la paz en la frontera. Esta operación se enmarca en un contexto geopolítico caracterizado por la presencia de grupos armados irregulares, del narcotráfico, así como de diversos delitos transnacionales.Sputnik conversó sobre el tema con el analista político venezolano Armando Carrieri, quien ofreció su perspectiva sobre los antecedentes, objetivos y desafíos de esta operación binacional.Cambio de enfoque en la relación binacionalLa operación "Relámpago del Catatumbo" no es una acción aislada, sino que forma parte de una serie de maniobras realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde 2023, englobadas bajo la operación "Autana".Según Carrieri, estas acciones responden a la doctrina de seguridad y defensa territorial de Venezuela, cuyo objetivo principal es "proteger la frontera nacional y garantizar la presencia efectiva del Estado en todo el territorio".El analista destacó que debido a que la situación en Colombia —caracterizada por un conflicto armado de naturaleza híbrida— tiene repercusiones en Venezuela, "corresponde al Estado, a través de la FANB, garantizar la presencia efectiva en todo el territorio nacional". Este principio, explicó Carrieri, permite entender la articulación binacional con el Gobierno colombiano para reforzar la seguridad en ambos lados de la frontera.Un aspecto clave de esta colaboración es el cambio de enfoque en las relaciones bilaterales bajo el mandato del presidente colombiano, Gustavo Petro.Carrieri resaltó que, a diferencia de sus predecesores Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, Petro ha adoptado una postura "más soberana y orientada hacia la paz en los asuntos bilaterales". Mientras que los anteriores gobiernos colombianos mantenían agendas alineadas con intereses extranjeros que perpetuaban el conflicto en la región fronteriza, la actual Administración ha demostrado un enfoque "más racional y constructivo".El mensaje a EEUULa coordinación entre los gobiernos de ambas naciones para proteger y despejar la frontera común, que abarca más de 2,000 kilómetros, se realiza sin la participación del Ejército estadounidense.Así, el operativo sirve también como un mensaje al Gobierno estadounidense. Carrieri recordó que el país norteamericano mantiene siete bases militares en territorio colombiano con objetivos poco claros, las cuales "hasta la fecha, no han contribuido a mitigar el conflicto armado de naturaleza híbrida en la región".El especialista subrayó que esta decisión "marca un cambio significativo en las dinámicas de poder en la región" y refleja la histórica confrontación entre dos visiones: el bolivarianismo, que aboga por la integración y la soberanía latinoamericana, y el monroísmo, que representa los intereses hegemónicos de Estados Unidos.Una nueva geopolíticaLa frontera entre Colombia y Venezuela es una de las más críticas de América Latina, debido a la convergencia de guerrillas, delincuencia organizada, así como la presencia de paramilitares y fuerzas de seguridad de ambas naciones. Carrieri explicó que, históricamente, dicha región enfrenta retos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de órganos.No obstante, destacó que el Gobierno colombiano, bajo el mandato de Gustavo Petro, ha tomado medidas significativas para asegurar la gobernanza en esta región en articulación con Venezuela.El experto también resaltó que la operación conjunta binacional no solo busca enfrentar problemas comunes, sino que también refleja una nueva geopolítica basada en la multipolaridad y la complementariedad entre naciones.Un paso hacia el futuroA pesar de los desafíos, Carrieri consideró que la unión de fuerzas armadas para abordar problemas compartidos es un paso histórico que "abre la puerta a un futuro más esperanzador en las relaciones bilaterales". Factores como la voluntad política de ambos gobiernos, la cooperación internacional y la memoria histórica de colaboración juegan a favor de este planteamiento.Sin embargo, advirtió que desafíos como la influencia de actores ilegales, los intereses externos y las tensiones históricas pueden dificultar el proceso."La operación conjunta representa un avance significativo y podría sentar las bases para nuevas propuestas y alianzas entre ambas naciones, fortaleciendo la paz y la seguridad en la región fronteriza", concluyó Carrieri.

venezuela

colombia

catatumbo

