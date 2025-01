https://noticiaslatam.lat/20250131/sheinbaum-estamos-preparados-ante-los-posibles-aranceles-de-eeuu-1160898416.html

Sheinbaum: "Estamos preparados ante los posibles aranceles de EEUU"

Sheinbaum: "Estamos preparados ante los posibles aranceles de EEUU"

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su Gobierno está preparado para la posible imposición arancelaria por parte de EEUU, que ha sido... 31.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-31T14:10+0000

2025-01-31T14:10+0000

2025-01-31T14:10+0000

américa latina

claudia sheinbaum

donald trump

eeuu

méxico

política

aranceles

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/1e/1160866108_74:252:1404:1000_1920x0_80_0_0_6a2927eda621638151ca1cf32c78086a.jpg

Asimismo, la mandataria mexicana refirió que cuentan con distintas estrategias para resolver no solo las cuestiones económicas y comerciales bilaterales, sino migratorias y de seguridad."Ya hay esta mesa de diálogo [binacional] y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el Gobierno de EEUU", aseveró.Sheinbaum insistió en que las acciones de su Gobierno son en pro de la población mexicana y la defensa de la soberanía nacional."Es muy importante que sepa el pueblo de México, que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo de iguales, sin subordinación", subrayó.Desde el 20 de enero de 2025, el mandatario estadounidense anunció que colocaría aranceles de 25% a los productos mexicanos y canadienses, esto en caso de que no realizasen protocolos para frenar la migración irregular y el trasiego de fentanilo.Ante ello, tanto Sheinbaum como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, comentaron que responderían a EEUU con medidas espejo, es decir, gravámenes del mismo tipo y porcentaje.Estas amenazas se han extendido a otras naciones como Colombia, país al que le impuso aranceles y los retiró horas más tarde, o el grupo de los BRICS.

https://noticiaslatam.lat/20250130/mexico-debe-responder-a-posibles-aranceles-de-eeuu-con-ejecucion-prudente-de-politicas-economicas-1160843858.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, donald trump, eeuu, méxico, política, aranceles, 📈 mercados y finanzas