Nuevo sondeo señala que casi el 80% de daneses rechaza la anexión de Groenlandia a EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El 78 % de la población de Dinamarca rechaza la venta de la isla de Groenlandia, actualmente bajo dominio danés, a Estados Unidos, aseguró el... 31.01.2025

De acuerdo con el estudio, un 72% considera que la decisión final debe ser de Groenlandia y no de Dinamarca. Casi la mitad de los encuestados considera a Estados Unidos una "gran amenaza" o "una amenaza bastante grande" para Dinamarca. El sondeo se llevó a cabo del 15 al 22 de enero con un poco de más de 1.000 participantes en Dinamarca, no se menciona el margen de error. Otra encuesta realizada por la ONG estadounidense Patriot Polling a principios de enero, desveló que el 57% de los groenlandeses estaba a favor de la anexión a Estados Unidos. En el estudio tomaron parte solo 416 groenlandeses. A mediados de diciembre pasado, el presidente electo estadounidense Donald Trump, declaró que isla de Groenlandia deberá ser parte de Estados Unidos y subrayó su importancia estratégica para la "seguridad nacional estadounidense". En respuesta, el primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, enfatizó que la isla no se vende y jamás se venderá. Posteriormente, Trump no descartó el uso de la fuerza militar para lograr el control de Groenlandia. Groenlandia fue colonia de Dinamarca hasta 1953, y aunque aún es parte del reino danés, recibió autonomía con la posibilidad de autogobierno y elección independiente en política interna en 2009. Dinamarca es miembro de la Unión Europea desde 1973 y forma parte de la OTAN desde 1949.

