Noboa asegura que va "a la cabeza" en sondeos de cara a las presidenciales en Ecuador

El mandatario, quien estará en la papeleta electoral por su movimiento "Acción Democrática Nacional" (ADN, centroderecha), hizo la afirmación pocas horas antes de que concluya el plazo para la publicación de los sondeos de opinión de las encuestadoras autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). "Estamos a punto de enterrar para siempre a las mafias, a quienes nos han robado los sueños y han frenado el progreso del país", señaló Noboa, quien espera quedarse en el Palacio de Carondelet (sede del Gobierno) por otros cuatro años. Varias encuestas difundidas durante el periodo electoral ubican también en un lugar cimero o en empate técnico con Noboa a la candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), Luisa González. En las elecciones anticipadas de 2023, González ganó la primera vuelta, pero no alcanzó el 40% mínimo para ganar la Presidencia. En el balotaje, Noboa se impuso como el triunfador con el 52,1% de los votos válidos para el periodo 2023-2025, mientras su contrincante alcanzó el 47,9%. "En 11 días, la voluntad del pueblo, tu voluntad se hará sentir y tendrás un presidente luchador, que no retrocede ante nada, y una Asamblea distinta que trabaja por el bienestar del pueblo", señaló Noboa en su mensaje a los votantes. El mandatario ha enfrentado duras críticas debido a que en este periodo electoral no solicitó licencia sin remuneración para hacer proselitismo, sino que delegó el cargo a una "vicepresidenta constitucional" designada por él para irse a la campaña unos cuatro días cada semana desde el inicio de enero. El Código de la Democracia establece ese requisito para los dignatarios que aspiren a reelegirse en el cargo, mientras la Constitución señala que, en caso de ausencia temporal del presidente, debe asumir sus funciones el vicepresidente o vicepresidenta, en este caso Verónica Abad, a quien Noboa se negó a cederle el puesto. El equipo de Gobierno ha señalado que, al haber ganado el puesto como resultado de un proceso extraordinario derivado en este caso de la herramienta de la "muerte cruzada", no aplica la obligatoriedad de tomar licencia sin sueldo para la campaña electoral. Al menos cinco denuncias contra Noboa se presentaron ante los entes competentes en el país por no tomar la licencia, sin que se haya emitido un dictamen contrario a ello.

