Un tribunal de Ecuador archiva una denuncia contra Noboa por infracciones electorales graves

Un tribunal de Ecuador archiva una denuncia contra Noboa por infracciones electorales graves

QUITO (Sputnik) — El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador archivó una denuncia presentada contra el presidente Daniel Noboa que le fuera interpuesta... 10.01.2025

El TCE informó que decidió "archivar la presente causa" interpuesta por el candidato a la Presidencia Luis Felipe Tillería, del partido Avanza (centro-derecha) contra Noboa, por realizar campaña proselitista mientras ejerce un cargo público, lo cual es violatorio de las leyes vigentes en el país. Los hechos narrados por el candidato presidencial tuvieron lugar el pasado 5 de enero, cuando fueron movilizados ciudadanos a la Plaza de la Independencia (frente a la sede del Ejecutivo) para saludar al mandatario, quien pronunció un breve discurso y prometió que ganará en las urnas "en las próximas cinco semanas". Tillería mencionó que el mandatario infringe varios artículos de la Constitución y del Código de la Democracia, en particular por no solicitar la licencia sin remuneración para hacer campaña política. Sin embargo, Noboa delegó desde la Presidencia a una funcionaria designada por él mediante decreto ejecutivo como "vicepresidenta constitucional". El Gobierno, sin embargo, afirma que Noboa no está obligado a solicitar licencia porque ganó la Presidencia en un proceso de elecciones anticipadas, lo cual han rechazado varios juristas que alertaron del riesgo de que el presidente pueda ser sometido a un juicio político y eventualmente destituido. El secretario de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador, Alejandro Muñoz, advirtió que el presidente Noboa podría enfrentar problemas legales en caso de que sea reemplazado en la Presidencia en los próximos cuatro días por la funcionaria designada por él en reemplazo de Verónica Abad, quien ganó en las urnas junto a él en las elecciones anticipadas de 2023. El funcionario se pronunció luego que el 9 de enero el Legislativo devolviera a Noboa el decreto ejecutivo en el cual delega a Gellibert la Presidencia de la República, hasta el 22 de enero o hasta que Abad se traslade a Turquía para ejercer funciones en ese país. Muñoz señaló que cuando el presidente desea tomar licencia debe presentar la solicitud a la función legislativa, que a su vez debería pronunciarse respeto al motivo de "fuerza mayor" alegado por el jefe de Estado para delegar sus funciones. Además, ratificó que corresponde a Abad asumir la Presidencia durante la ausencia temporal del mandatario, según lo dispone el artículo 146 de la Constitución. El funcionario consideró que el presidente debería tomar licencia sin sueldo durante todo el periodo electoral y no por unos pocos días, de acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia. Este 9 de enero, también la vicepresidenta Abad se pronunció desde un hotel en Quito, donde denunció un "golpe de Estado" planificado por Noboa al encargar la Presidencia a Gellibert. Abad llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que haga respetar la institucionalidad democrática de la vicepresidencia de Ecuador. Un total de 16 binomios presidenciales buscarán la Presidencia en las urnas en los comicios ordinarios, en los cuales también serán elegidos los 151 integrantes del Legislativo y los cinco representantes al Parlamento Andino.

