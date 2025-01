https://noticiaslatam.lat/20250129/europa-no-abandonaria-el-gnl-ruso-por-el-clima-politica-y-el-riesgo-de-quedarse-sin-alternativa-1160834907.html

Europa no abandonaría el GNL ruso por "el clima, política" y el riesgo de quedarse sin alternativa

Los países de la UE se oponen a una prohibición total de las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso en el marco de un nuevo paquete de sanciones... 29.01.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el portal, la Comisión Europea no propuso vetar el suministro de GNL ruso en el marco de su último paquete de sanciones, cuyo borrador sería presentado este 29 de enero. Tal y como explica el medio, citando a diplomáticos europeos, dicha medida se debe a la preocupación de los Estados miembros de la UE en cuanto a las alternativas, entre ellas las de Estados Unidos.Según las fuentes de la UE, en el rechazo a la suspensión total del abastecimiento de GNL ruso también habrían influido "el tiempo frío del invierno boreal en curso, la disminución de las reservas de gas en el continente y las elecciones al Parlamento alemán" previstas para el 23 de febrero.Horas antes, otros medios europeos también informaron que la UE no bloquearía por completo las importaciones de gas natural licuado de Rusia. En cambio, la Comisión Europea propondría impedir que el GNL ruso llegue a terminales que no formen parte del sistema de gas del bloque, pero esta restricción no afectaría a la mayoría de las importaciones de este tipo de gas, detallaron.No obstante, como parte del nuevo paquete de sanciones antirrusas, la Unión Europea podría desconectar del sistema de pagos SWIFT a otros 15 bancos rusos, informó el medio Bloomberg citando sus fuentes. Con anterioridad, el mismo portal ya había adelantado este tipo de planes de la UE, pero no mencionó el número de bancos a los que podrían aplicarse las restricciones.A esto hay que añadir la propuesta de una progresiva prohibición de las importaciones de aluminio de Rusia, país que representa en torno al 8% de la producción mundial del metal, agrega.Después del inicio de la operación especial en Ucrania en febrero de 2022, los países occidentales intensificaron la presión sancionadora sobre Moscú y, en particular, denegaron o restringieron significativamente las importaciones de recursos energéticos rusos, como petróleo y gas.El objetivo de estas medidas era impedir que Rusia llevara a cabo una política exterior independiente, perjudicar su economía y, como destacó el presidente ruso, Vladímir Putin, empeorar la vida de millones de personas en el país euroasiático.Sin embargo, Rusia está haciendo frente a estas presiones y su economía registra un crecimiento. Al mismo tiempo, las restricciones impuestas al país han contribuido a agravar la crisis energética y económica en el propio Occidente, donde cada vez más voces reconocen que las medidas sancionadoras son ineficaces y exigen reconsiderar su política hacia Moscú.

