Occidente culpa a Rusia para "justificar su deseo de convertir el Báltico en un lago de la OTAN"

Las tensiones en el mar Báltico se intensificaron desde hace unos días, con la OTAN aumentando sus ejercicios navales y acusando sin pruebas a Rusia de una... 28.01.2025

La saga del cablegate en el Mar Báltico continúa escalando, con la guardia costera sueca interceptando y confiscando un buque con bandera de Malta en ruta hacia Rusia y alegando que el barco había dañado deliberadamente un cable de comunicación de fibra óptica que une Suecia y Letonia.De inmediato, Letonia desplegó un buque de guerra que patrullaba la zona hasta el lugar del incidente y celebró una reunión extraordinaria del Gobierno. "Hemos determinado que lo más probable es que haya daños externos y que sean significativos", dijo la primera ministra, Evika Silina.El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmó que Estocolmo estaba cooperando con Letonia y la OTAN y que "contribuiría con capacidades importantes al esfuerzo en curso para investigar el presunto incidente"."Un lago de la OTAN"Los cables submarinos se dañan entre 150 y 200 veces al año y el repentino enfoque de la OTAN en el tema y los intentos de culpar a Rusia están diseñados "para justificar su deseo de convertir el Báltico en un 'lago de la OTAN'", dijo a Sputnik el capitán retirado de primer rango de la Armada rusa, Vasili Dandykin.Señalar con el dedo a Rusia permite a la OTAN "justificar sus patrullajes y justificar la inspección de los barcos que salen de San Petersburgo", explicó Dandykin.El oficial retirado espera que continúe el "juego de nervios" y las "provocaciones", y cree que las acusaciones sobre supuestos "complots rusos" para dañar cables submarinos podrían convertirse en algo más que justifique una mayor intervención de la OTAN.Dandykin no descarta que el cablegate pueda estar relacionado con la situación en Ucrania y los rumores sobre un plan de paz de "100 días" de Trump, y afirma que la planificación a largo plazo de la OTAN para el Báltico y la nueva "Asociación de 100 años" firmada entre Gran Bretaña y Ucrania bien podría estar vinculada al repentino aumento de la actividad en la región.Reclamaciones de cablesEl incidente del cable entre Letonia y Suecia es el último capítulo de un drama que comenzó en noviembre de 2024, cuando los aliados de la OTAN acusaron a un buque chino de cortar deliberadamente dos cables de fibra óptica en aguas suecas e intentaron vincular el incidente con un accidente ocurrido en octubre de 2023, en el que un barco matriculado en Hong Kong dañó el gasoducto Balticconnector, que une Finlandia y Estonia.En diciembre, Finlandia se apoderó de un petrolero registrado en las Islas Cook después de acusarlo de arrastrar su ancla a través de la línea eléctrica submarina Estlink 2 entre Finlandia y Estonia. El presidente finlandés, Alexander Stubb, inicialmente afirmó que el incidente estaba "definitivamente" relacionado con Rusia, pero luego se retractó y dijo la semana pasada que "no era del interés de Rusia ni de nadie" sabotear los frágiles enlaces de infraestructura en el Báltico.La semana pasada, funcionarios estadounidenses y europeos dijeron a The Washington Post que había un "consenso emergente" en la comunidad de inteligencia de que los recientes incidentes relacionados con cables fueron accidentes. Las investigaciones no encontraron "ninguna evidencia" de que los barcos que dañaron la infraestructura al arrastrar sus anclas a través de ella "lo hicieron intencionalmente o bajo la dirección de Moscú".En cambio, la culpa la tenían "tripulaciones inexpertas que servían a bordo de embarcaciones en mal estado", dijeron los funcionarios, sacando conclusiones basadas en comunicaciones interceptadas y otra información clasificada.Sin embargo, la OTAN decidió tomar medidas contra la amenaza (aparentemente inexistente), anunciando la semana pasada que desplegaría fragatas, drones y aviones de patrulla para "proteger" infraestructuras regionales críticas y reservándose el derecho de "tomar medidas" contra los barcos que representan una amenaza a la seguridad. El programa ha sido bautizado como "Baltic Sentry".

