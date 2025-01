https://noticiaslatam.lat/20250118/los-instructores-de-la-otan-no-tienen-experiencia-para-ayudar-a-kiev-en-el-frente-1160562451.html

Los instructores de la OTAN "no tienen experiencia" para ayudar a Kiev en el frente

Los instructores de la OTAN "no tienen experiencia" para ayudar a Kiev en el frente

Sputnik Mundo

Aunque los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se han gastado decenas de miles de millones de dólares en financiar el... 18.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-18T03:01+0000

2025-01-18T03:01+0000

2025-01-18T03:01+0000

defensa

ucrania

otan

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/09/1158110137_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a6cfe119cfeddbab66399a01ad9553d.jpg

Las fuerzas de la OTAN que entrenan a las tropas ucranianas no tienen ni idea de la realidad en el campo de batalla, dijo a Sputnik Earl Rasmussen, teniente coronel retirado con más de 20 años en el Ejército estadounidense y consultor internacional.Añadió que la OTAN no solo se esfuerza por desarrollar armas y municiones "para satisfacer la demanda en el campo de batalla", sino que no logra adaptar las distintas estrategias de entrenamiento a una situación muy dinámica en la zona de combate."Hemos tenido muchas operaciones de tipo insurgente. Hemos tenido Afganistán e Irak. Una forma completamente diferente de luchar. Y realmente están un poco atrasados en eso. Y no entienden la cultura, las cuestiones culturales entre Rusia y Ucrania", señaló Rasmussen.Sin embargo, la estrategia dominante del Estado Mayor ucraniano o de sus asesores de la OTAN, señaló el veterano del ejército estadounidense, se ha reducido a "arrojar cadáveres" a la picadora de carne."Yo, desde luego, no aconsejaría la estrategia que está siguiendo Ucrania", afirmó.

https://noticiaslatam.lat/20250110/la-otan-no-tiene-respuesta-al-innovador-sistema-de-misiles-ruso-oreshnik-1160361767.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, otan, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, eeuu