El Gobierno de Argentina oficializa la baja temporal de impuestos a las exportaciones agropecuarias

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino redujo las alícuotas para la exportación de los principales cultivos agrícolas hasta el 30 de junio, bajo la... 27.01.2025

Con esta nueva disposición, las retenciones a las exportaciones del grano de soja se contraen del 31% al 24,5%, mientras que las de la harina y el aceite obtenido de este grano se reducen del 33% al 26%. La alícuota para el maíz, la cebada y el sorgo se recortó del 12% a 9,5%, mientras que sobre el girasol regirá una alícuota del 5,5%, en vez de 7%. La disminución transitoria de los impuestos al sector agroexportador se produce en plenas negociaciones de la actual gestión que preside Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para concretar un nuevo acuerdo que permita refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que adeuda el país sudamericano a la entidad multilateral. El Ejecutivo ponderó que la reducción de los derechos de exportación de los cultivos del campo obedece al objetivo de aumentar las exportaciones agropecuarias, que representan el 60% del volumen total exportado por la nación sudamericana. En 2024, el sector agroexportador aumentó en 25% sus ventas en el exterior, debido a la sequía que sufrió Argentina el año anterior. La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en momentos en que los productores agrícolas reclamaban más beneficios para el campo, pese a que muchos sectores han registrado récords de ventas al exterior en uno de los principales exportadores de granos del mundo. Caputo sostuvo que el esquema impositivo se estableció "entendiendo la situación particular del campo" por la sequía y el precio de las materias primas. "Me encantaría bajarlas a cero y permanentemente, pero eso implicaría tener un superávit equivalente a los 8.000 millones de dólares, que hoy no tenemos", reconoció. Acorde a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, una de las principales del país, las cadenas de granos más importantes (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) aportaron 5.350 millones de dólares por impuestos a exportación en 2024.

