Trump confirma que ordenó la congelación de "la ayuda exterior" de EEUU

Trump confirma que ordenó la congelación de "la ayuda exterior" de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó los reportes dados a conocer un día antes sobre la congelación de la ayuda exterior a varios países... 26.01.2025, Sputnik Mundo

Un día antes, la prensa estadounidense reportó que el Departamento de Estado de EEUU había emitido una orden para detener todas las transacciones de ayuda internacional de Washington durante los próximos tres meses. Dicha orden de "paralización de trabajo" no aplicaría para Israel y Egipto, dos de los países que más ayuda reciben desde Washington, según los reportes.Ucrania también ha recibido decenas de miles de millones de dólares de parte de EEUU a través de la USAID, la agencia encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior no militar. Sin embargo, la nación europea no fue mencionada como parte de los países con los que EEUU hará una excepción.¿Intenciones expansionistas?Además de sus comentarios sobre las órdenes que emitió, Trump también habló sobre el destino de Groenlandia y las reclamaciones respecto al Canal de Panamá, en el sentido de que el territorio estadounidense podría ampliarse en un futuro próximo. Trump anunció por primera vez sus reclamos sobre Groenlandia en 2019, durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021), y reiteró sus intenciones tras ganar los comicios de noviembre pasado. En diciembre pasado, Trump definió en la red Truth Social la posesión de Groenlandia como una "necesidad absoluta" para EEUU. En respuesta, el primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, declaró que la isla no se vende y jamás se venderá. Posteriormente, Trump se negó a descartar el uso de la fuerza militar para lograr el control de Groenlandia y del Canal de Panamá, una vía fluvial en la que fijó su mirada también en diciembre pasado. Groenlandia fue colonia de Dinamarca hasta 1953, y aunque aún es parte del reino danés, recibió autonomía con la posibilidad de autogobierno y elección independiente en política interna en 2009. Dinamarca es miembro de la Unión Europea desde 1973.

