https://noticiaslatam.lat/20250124/eeuu-habria-emitido-una-orden-para-detener-su-ayuda-exterior-ucrania-resulta-afectada-1160740283.html

EEUU habría emitido una orden para detener su ayuda exterior: ¿Ucrania resulta afectada?

EEUU habría emitido una orden para detener su ayuda exterior: ¿Ucrania resulta afectada?

Sputnik Mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió este 24 de enero una orden para detener todas las transacciones de ayuda internacional de su... 24.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-24T23:15+0000

2025-01-24T23:15+0000

2025-01-24T23:15+0000

internacional

eeuu

ucrania

marco rubio

israel

donald trump

política

usaid

egipto

departamento de estado (eeuu)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/02/10/1121735039_0:132:3276:1976_1920x0_80_0_0_c730503bf5182e3dbda1a11da77f7352.jpg

Dicha orden de "paralización de trabajo" no aplica para Israel y Egipto, dos de los países que más ayuda reciben desde Washington, según los reportes. Ucrania también ha recibido decenas de miles de millones de dólares de parte de EEUU a través de la USAID, la agencia encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior no militar. Sin embargo, la nación europea no es mencionada como parte de los países con los que EEUU hará una excepción.Horas después de asumir su segundo mandato el pasado 20 de enero, Trump ordenó una pausa de 90 días en la ayuda que Washington proporciona a otros países para supuestamente estimular el desarrollo económico y social de esos Estados. La prensa estadunidense señala que la orden emitida este día sorprendió a los funcionarios del Departamento de Estado, ya que parece que la paralización de ayuda exteror sí aplicará para la financiarión de Ucrania. Desde el inicio del conflicto entre Kiev y Moscú el 24 de febrero de 2022, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha proporcionado al Gobierno de Ucrania 2.600 millones de dólares en ayuda humanitaria, 5.000 millones de dólares en ayuda al desarrollo y más de 30.000 millones de dólares en apoyo presupuestario directo, según datos de la propia USAID. Washington afirma que su respaldo multimillonario a Kiev es para "luchar contra la corrupción" en el Gobierno ucraniano, así como para "promover el desarrollo económico, la seguridad energética y la buena gobernanza" de Kiev.

https://noticiaslatam.lat/20250124/putin-reafirma-que-rusia-esta-dispuesta-a-negociar-la-situacion-en-ucrania-1160730254.html

eeuu

ucrania

israel

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, marco rubio, israel, donald trump, política, usaid, egipto, departamento de estado (eeuu)