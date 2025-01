https://noticiaslatam.lat/20250124/planes-economicos-de-trump-entusiasman-en-davos-en-contraste-con-el-pico-de-pesimismo-en-europa-1160707100.html

Planes económicos de Trump entusiasman en Davos, en contraste con el "pico de pesimismo" en Europa

El pesimismo sobre el rumbo de Europa ha alcanzado "el pico máximo" entre los inversores reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, a la vez que Christine... 24.01.2025, Sputnik Mundo

El diario señala que los planes económicos anunciados por Trump en los primeros días de su regreso a la Casa Blanca —especialmente aquellos centrados en la desregulación de numerosas actividades y tecnologías, como también su deseo de reducir impuestos— provocaron un estallido de entusiasmo entre muchos ejecutivos que participan del Foro Económico Mundial en Davos, que comenzó su edición 2025 el pasado 20 de enero, el mismo día en el que el republicano tomó nuevamente posesión del cargo.Sin embargo, el medio señala que este fervor por el flamante Gobierno de EEUU contrasta con las bajas expectativas en relación a Europa, que según los inversionistas reunidos en Suiza aparece como la región más vulnerable al nuevo orden económico y geopolítico que puede traer aparejado Trump, en medio de un creciente descontento ciudadano hacia sus gobiernos y la ralentización de sus economías.Al respecto, el diario dice que el ambiente en Davos era sombrío, en relación a la situación económica en Europa, con el ejecutivo de un importante banco estadounidense advirtiendo sobre el "pico de pesimismo" que existe entre los inversores y analistas sobre el continente. Como prueba de esto, el artículo señala los dichos en el encuentro de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, quien dijo que afirmar que Europa se enfrentaba a una "crisis existencial" no podía ser considerando un pensamiento pesimista.En ese sentido, los últimos pronósticos del FMI mejoraron drásticamente las perspectivas económicas para Estados Unidos este año, prediciendo un crecimiento del 2,7%, muy por encima de la débil expansión prevista del 1% para la eurozona, señala el diario, que recuerda que Alemania viene de experimentar dos años consecutivos de contracción. Además, se prevé que la principal economía de la UE, envuelta en una dramática crisis política tras el colapso de la coalición gubernamental en noviembre pasado y el canciller Olaf Scholz a punto de ser expulsado del poder, se expandirá sólo un 0,3% este año, según el propio FMI.Y añade: "La pregunta es: ¿existe suficiente conciencia de la crisis entre los que viven en Europa como para intentar recuperarse? No me parece".Empeorando la situación, el diario advierte que, si bien una demanda estadounidense más fuerte beneficiará a los países que dependen en gran medida de las exportaciones al país norteamericano, los inversores en Davos hablaron de la posibilidad muy real de que el crecimiento de este año en Europa no alcance los pronósticos ya de por sí sombríos.

