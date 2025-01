https://noticiaslatam.lat/20250124/hungria-estima-en-mas-de-19000-millones-el-dano-al-pais-debido-a-las-sanciones-contra-rusia-1160724637.html

Hungría estima en más de $19.000 millones el daño al país debido a las sanciones contra Rusia

"Las sanciones nos quitaron 7.500 millones de forints [más de 19.200 millones de dólares]. La cuestión de la prórroga de las sanciones está ahora en el orden del día. Y yo puse el freno de mano y pedí a los líderes europeos que se dieran cuenta de que es imposible seguir así, obligar a Hungría a pagar una cantidad de este tamaño. Por supuesto, también es una amenaza para los demás, es su problema, no el nuestro, ni el mío, ni el del Estado húngaro", declaró el político.Orban añadió que nunca había apoyado la política de sanciones de la UE, pero que antes no había vetado la adopción de nuevos paquetes para "no perturbar la unidad" de la comunidad, sino que había estipulado excepciones para Budapest.Asimismo, el primer ministro húngaro llamó tres condiciones para prolongar las sanciones antirrusas y precisó que serían extendidas solo si Ucrania:"No es bueno que apoyemos medidas sancionadoras que ayuden a Ucrania y nos estén estafando. Les dije a mis colegas [de la UE] que si Ucrania quiere ayuda, por ejemplo, con las sanciones contra Rusia, entonces, por favor, que inicie de nuevo el tránsito de gas y permita a los países centroeuropeos, incluida Hungría, recibir a través de ellos el gas que necesitamos", recalcó.Ucrania tampoco debería "atacar con todo tipo de medios militares de carácter legal y semilegal la ruta por la que ahora recibimos gas", lo que incluye las estaciones de compresión de Turkstream en territorio ruso, advirtió. La tercera condición, de acuerdo con Orban, "son garantías de que el lío que se hizo con el gas no se repita con el petróleo, porque también pasa por Ucrania".Anteriormente, el primer ministro húngaro señaló que con la llegada al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaba una nueva era, por lo que era el momento de que la UE "echara las sanciones por la ventana" y estableciera relaciones con Rusia sin ellas.Orban subrayó que las restricciones impuestas a Moscú no han tenido un efecto positivo, ya que no han puesto fin al conflicto en Ucrania y la propia Europa no logra sustituir los recursos energéticos procedentes del gigante euroasiático.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que el país hará frente a la presión de las sanciones, que sigue intensificándose. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró anteriormente que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente, mientras que las medidas sancionadoras han golpeado duramente a toda la economía mundial. Además, los propios países occidentales han manifestado en repetidas ocasiones la opinión de que las sanciones son ineficaces.

