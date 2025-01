https://noticiaslatam.lat/20250122/sin-acceso-al-gas-ruso-europa-podria-provocar-una-lucha-global-por-este-hidrocarburo-1160610257.html

Sin acceso al gas ruso, Europa podría "provocar una lucha global" por este hidrocarburo

Sin acceso al gas ruso, Europa podría "provocar una lucha global" por este hidrocarburo

22.01.2025

"La Casa Blanca no puede obligar a los exportadores a trabajar exclusivamente para el mercado europeo". De acuerdo con las estimaciones de la plataforma de análisis de inversores MST Marquee, para satisfacer la demanda, la UE tendrá que importar unos 10 millones de toneladas adicionales de gas natural licuado (GNL), casi un 10% más que en 2024.En 2024, según la empresa Rystad Energy, la UE compró la cifra récord de 17,8 millones de toneladas de GNL. En 2023, la cifra fue de 15,1 millones de toneladas y en 2022, de 16,4 millones. Y la UE tendrá que buscarse estos volúmenes en alguna parte, subrayan los analistas. Los expertos señalan que el déficit del mercado europeo se aliviará con los proyectos de exportación de GNL en América del Norte. Sin embargo, esto requiere tiempo.Con ello, tampoco hay garantías de que la UE y EEUU logren llegar a un acuerdo. Al tiempo que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, ya prometió suministrar gas estadounidense por todo el mundo con el propósito de "dominar energéticamente", el Departamento de Energía de EEUU duda de la conveniencia de ampliar las exportaciones, pues esto podría llevar a un aumento de precios en el mercado doméstico."Lucha mundial" por gas El rápido auge de la industria del GNL podría hacer subir los precios de los combustibles, la electricidad y el gas natural. En un informe de diciembre de 2024, el Departamento de Energía de EEUU cita "un incremento triple para los consumidores, así como un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero"."Los políticos occidentales ven en las promesas de Trump de garantizar un suministro ininterrumpido de GNL a la UE una razón para desdeñar el combustible ruso", afirma al respecto el miembro del consejo de expertos de la Sociedad Rusa del Gas, Pável Márishev. Pero esta postura "es miope", pues "la Casa Blanca no puede obligar a los exportadores a trabajar exclusivamente para el mercado europeo", explica el analista. Las consecuencias de la escasez son evidentes e incluyen enormes facturas de electricidad para los consumidores y las empresas industriales, cierres de fábricas y paralización de actividades. En última instancia, señala Bloomberg, existe el riesgo de que Europa provoque una "lucha mundial" por el gas.El medio destaca que, en primer lugar, se intensificará la competencia con la región de Asia-Pacífico por el acceso a este hidrocarburo. Aparte de eso, el propio EEUU venderá fácilmente a Asia el GNL prometido a Europa en cuanto los precios en la región asiática sean más altos, opinan varios observadores.Los expertos también señalan que no hay suficientes terminales de GNL en la UE. En una situación así, solo cabe esperar que las declaraciones de Trump no sean más que promesas incumplidas, resumen los investigadores.El 1 de enero de 2025, Ucrania cumplió su amenaza de cerrar el grifo en pleno invierno al tránsito del gas ruso, afectando a Austria, Eslovaquia, Italia, República Checa, todos ellos miembros de la UE, y Moldavia.La compañía rusa Gazprom anunció el 1 de enero pasado que está privada de la posibilidad técnica y jurídica de trasegar gas vía Ucrania por la negativa de Kiev de prorrogar el acuerdo firmado entre ella y la ucraniana Naftogaz del 30 de diciembre de 2019.Gazprom suministró por esta ruta unos 14.900 millones de metros cúbicos en 2023, lo que, para la agencia estadística comunitaria Eurostat, supuso alrededor del 4,5% del consumo de la UE.

