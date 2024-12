https://noticiaslatam.lat/20241219/la-historica-relacion-se-ha-visto-profundizada-nicaragua-y-rusia-celebran-80-anos-de-amistad-1159904188.html

"La histórica relación se ha visto profundizada": Nicaragua y Rusia celebran 80 años de amistad

"La histórica relación se ha visto profundizada": Nicaragua y Rusia celebran 80 años de amistad

Sputnik Mundo

El Gobierno de Nicaragua declaró su más alto reconocimiento a las relaciones diplomáticas con Rusia, en el contexto del 80 aniversario de amistad con un "socio... 19.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-19T22:05+0000

2024-12-19T22:05+0000

2024-12-19T22:05+0000

américa latina

nicaragua

managua

moscú

gobierno de nicaragua

política

daniel ortega

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/13/1159904032_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a1f0840d776ba4b169deeaeb9d582e66.jpg

"Transmitimos nuestro mas alto reconocimiento y reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando juntos por la promoción de los lazos históricos que nos unen, el apoyo firme e incondicional, así como la cooperación al diálogo político, el entendimiento mutuo, nuestro firme respaldo a la lucha e ideales que compartimos con el valiente, heroico y siempre victorioso pueblo de la Federación de Rusia", dijo el funcionario durante la gala realizada en Teatro Nacional Rubén Darío de Managua este 18 de diciembre. En el evento se celebró la amistad octogenaria entre Rusia y Nicaragua, por lo que a la gala asistieron representantes del cuerpo diplomático, agencias de cooperación, miembros del gabinete, así como el asesor presidencial para los temas con Rusia, Laureano Ortega Murillo, y el embajador ruso en Managua, Mijaíl Ledeniov. Las relaciones bilaterales entre Moscú y Managua, quedaron establecidas el 12 de diciembre de 1944; no obstante, ambos Gobiernos reconocen que el desarrollo y consolidación de la amistad nace en la identificación de los ideales y la práctica política a favor del multilateralismo global en contraposición del hegemonismo autoritario.La cita significó, además, el reconocimiento del noveno aniversario del Día de la Amistad entre Rusia y Nicaragua, aprobado por la Asamblea Nacional de este país en abril de 2015, en una distinción basada en el respeto al derecho internacional, a defensa a la soberanía y el anhelo de ambos pueblos de "vivir en un mundo seguro sin imposiciones, sin hegemonías y libres de amenaza", agregó Valdrack Jeantschke. "La mutua confianza se manifiesta en todas las esferas"El embajador Ledeniov subrayó el carácter fraterno de la cooperación con la nación centroamericana y el diálogo político de "confianza" en la alianza ruso-nicaragüense, demostrada en los foros de discusión global por la determinación de Rusia por el quiebre del unilateralismo mundial. El funcionario valoró la lealtad del Gobierno del presidente Daniel Ortega, en el actual escenario de lucha contra el orden unipolar que enfrenta la administración rusa. "Me da mucho gusto agradecer al pueblo y Gobierno de la República de Nicaragua por su apoyo fraterno a nuestro país especialmente en este periodo complicado, pero prometedor de la coyuntura internacional, exhortamos que los Estados tengan derecho inalienable a elegir libremente su propio camino, basado en los intereses nacionales y no obedeciendo a ninguna hegemonía", puntualizó Ledeniov.

https://noticiaslatam.lat/20241212/laureano-ortega-el-sur-global-somos-la-region-del-futuro-1159712893.html

https://noticiaslatam.lat/20241212/rusia-y-nicaragua-refrendan-lazos-en-el-marco-del-80-aniversario-de-sus-relaciones-diplomaticas-1159723882.html

nicaragua

managua

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

nicaragua, managua, moscú, gobierno de nicaragua, política, daniel ortega