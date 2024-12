https://noticiaslatam.lat/20241207/nicaragua-tiene-un-gobierno-cultural-revolucionario-y-que-es-sensible-a-todas-las-expresiones-1159566009.html

"Nicaragua tiene un Gobierno cultural, revolucionario y que es sensible a todas las expresiones"

"Nicaragua tiene un Gobierno cultural, revolucionario y que es sensible a todas las expresiones"

La participación popular en el desarrollo de la cultura en Nicaragua se manifiesta sin precedentes en esta nación latinoamericana para reafirmar el acervo...

La revitalización de multiculturalidad de este país plantea el reconocimiento de las raíces originarias, africanas y del mestizaje en la identidad nicaragüense, que se muestran en coloridas fiestas tradicionales para celebrar el baile, la música, la gastronomía, las leyendas, el canto y esas formas de la idiosincrasia territorial, dijo a este medio el investigador cultural Wilmor López."La revalorización está en que se le da el valor total a la cultura, se reconcentra en ella lo que antes no se miraba. Antes vos mirabas la marimba y no le dabas mucha importancia. Ahora sabemos que la marimba tiene herencia afromexicana, viene de África y que es nuestro instrumento nacional", explicó López.El rescate de las tradiciones, el folclore y el arte como elementos que integran la cultura nicaragüense comenzó en 2007, con la intervención del Gobierno del presidente Daniel Ortega, recordó López, el asesor presidencial para temas culturales."Gobierno sensible""Nicaragua tiene un Gobierno cultural, revolucionario y que es sensible a todas las expresiones del pueblo y, en este caso, a los valores que da la cultura popular y que se van mezclando con nuestra idiosincrasia e inclusive con la educación. El aporte del Gobierno es fundamental en todas las expresiones, se ha hecho el rescate de tradiciones a través de los promotores de cultura", afirmó.Al respecto, la Política Cultural de Nicaragua propone acciones para la preservación y promoción del patrimonio material e inmaterial de la "tierra de lagos y volcanes", a través de programas para reafirmar la conciencia, dignidad e identidad, elementos que resaltan los valores histórico y político de este modelo.La ejecución gubernamental está orientada a la apropiación del arte, la cultura y las tradiciones en dos campos del desarrollo de Nicaragua: la inserta en el moderno educativo del sistema público y la convierte en un medio de vida en la economía creativa, a juicio de Luis Morales, co-secretario de Economía Creativa, Innovadora y Emprendedora del Gobierno de Nicaragua.Costureras guardadoras de la tradiciónEl 25 de febrero de 2020 se estableció el Día de las Artes y la Cultura Popular Nicaragüense, para reconocer el legado del pueblo indígena de Monimbó, "cuna aborigen" de la ciudad de Masaya, ciudad conocida como el origen del folclore de esta nación.Después de tres años, la Asamblea Nacional aprobó el Día del Huipil, traje típico de Nicaragua, que fue reconocido en su dimensión tradicional y artística; este último conlleva todas las variantes coloridas y de adornos posible, pero en su forma original de blusa y enagua para las mujeres se celebra el 8 de septiembre.Esta distinción al traje típico de Nicaragua es al conocimiento en su confección precolombina que permanece en las costureras de este país como patrimonio "fundamental, oral e intangible de la humanidad".López ejemplifica en este caso cómo la cultura se constituye en una plataforma para el desarrollo económico de los sujetos protagonistas de esta construcción social y económica."Y entonces allí juegan en un papel importante las costureras, las mujeres que con sus máquinas —y también trabajan a mano— han diseñado estas obras de arte, este día viene también a darle su lugar a estas mujeres, que son las diseñadoras, las costureras de la tradición y a veces le llamamos guardadores de la tradición, pero últimamente se les llama talentos patrimoniales", afirmó el investigador de Nicaragua.El Día del Son Nica fue aprobado en homenaje a su creador, Camilo Zapata y celebrado el día de su nacimiento, el 25 de septiembre; y un después se estableció el Día del Maíz, para recordar el origen de la gastronomía de esta nación con raíces mesoamericanas.Nicaraguanidad de manifiestoAl respeto, López sostuvo que el son nicaragüense ejecutado con marimba, es una partitura herencia de los sones folclóricos, que estará coleccionado por el Ministerio de Educación, en un libro de partituras de las melodías indígenas que incluye marimbas, mazurcas y polcas.Los decretos que promueven estos elementos de la nicaraguanidad, llevan a la práctica la popularización de estas formas culturales, que se ponen de manifiesto con el baile más grande de marimbas en las calles céntricas de Masaya. Allí, más de 1.800 parejas en trajes de huipil bailaron la noche del domingo 1 de diciembre los sones nicaragüenses.Vale decir que los pueblos garífunas de la Costa Caribe de esta nación celebran desde el 19 de noviembre de 2006, el reconocimiento de su ascendencia africana, originaria de las Antillas y la inclusión a esta república pluricultural y multilingüe.La "cultura de desarrollo" que experimenta Nicaragua, es un proceso vivo para el rescate y la proyección de las manifestaciones populares que son atendidas por más de 100 casas de la cultura y delegaciones de la Secretaría de Economía Creativa, que gestionan, forman y financian a los emprendedores y pequeños empresarios de la industria cultural.Modelo que genera prosperidad"Entonces este es un modelo diferente que nosotros impulsamos donde el pequeño protagonista, el artesano tiene una función dentro de la economía, genera prosperidad y por eso es el impulso de tanta feria, porque la feria se mueve y la gastronomía, las bebidas las artesanías, las manualidades, la horticultura generan [el comercio]", aseveró el titular de la Secretaría de Economía Creativa.Consideró que las fiestas patronales, las dinámicas de celebración de la Navidad y de Año Nuevo, son una alta oportunidad del artesano nicaragüense."Por eso es el gran esfuerzo de la municipalidades con los parques recreativos, parques naturales, para que infantiles, jardines botánicos, parque de ferias, para que la gente pueda intercambiar sus productos y si hacemos festivales del Güegüense, del folclore, de vaqueros, del Baile de Negra (en Masaya), música norteña ahí nosotros tenemos una plataforma que estamos poniéndole la posibilidad a la persona de comercializar su pequeño producto", finalizó el arquitecto Morales.

nicaragua

