https://noticiaslatam.lat/20241214/mas-de-la-mitad-de-los-franceses-dudan-que-el-nuevo-primer-ministro-recupere-la-estabilidad-1159776069.html

Más de la mitad de los franceses dudan que el nuevo primer ministro recupere la estabilidad política

Más de la mitad de los franceses dudan que el nuevo primer ministro recupere la estabilidad política

Sputnik Mundo

Casi el 70% de los franceses creen que el nuevo primer ministro, François Bayrou, no será capaz de restablecer la estabilidad política en el país, indica un... 14.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-14T18:51+0000

2024-12-14T18:51+0000

2024-12-14T18:51+0000

internacional

🌍 europa

francia

política

emmanuel macron

michel barnier

elabe

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0e/1159776240_0:147:3075:1878_1920x0_80_0_0_6842990fc5d02a7666c1da58a62ff068.jpg

El 67% de los franceses duda de que el Gobierno de Bayrou sea capaz de restaurar la estabilidad política en el país, mientras que el 52% cree que no logrará formar un gabinete políticamente inclusivo ni alcanzar un acuerdo con la oposición sobre el proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2025. El sondeo fue realizado el 13 de diciembre e involucró a 1.009 personas. No se facilita el margen de error.El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró al centrista Bayrou, de 73 años y líder del partido MoDem, como primer ministro del país el 13 de diciembre. Esto sucedió después de que el 5 de diciembre, su predecesor, Michel Barnier, presentó al mandatario del Estado europeo su dimisión.Un día antes, el Parlamento francés aprobó la moción de censura contra el jefe del Ejecutivo impulsada por la izquierda francesa debido a la promoción por parte del ex primer ministro del proyecto de ley sobre el presupuesto de seguridad social para 2025, eludiendo la votación de los diputados.Se trata de la primera vez desde 1962 que el Gobierno francés fue destituido mediante una moción de censura.Barnier fue designado para la jefatura del Ejecutivo el pasado 5 de septiembre. Su nombramiento provocó una ola de protestas que involucraron a miles de ciudadanos, después de que Macron se negara a nombrar para este cargo a Lucie Castet, candidata del Nuevo Frente Popular.

https://noticiaslatam.lat/20241206/dimision-de-michel-barnier-en-francia--hoy-no-hay-una-salida-politica-1159542785.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, francia, política, emmanuel macron, michel barnier, elabe