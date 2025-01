https://noticiaslatam.lat/20250120/rusia-aplaude-el-deseo-de-trump-de-reanudar-contactos-directos-y-prevenir-una-tercera-guerra-1160614575.html

Rusia aplaude el deseo de Trump de reanudar contactos directos y prevenir una tercera guerra mundial

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia celebra el deseo del presidente de EEUU, Donald Trump, de restablecer los contactos directos con Moscú y evitar una tercera guerra

Putin subrayó que Rusia parte de que el diálogo entre Moscú y Washington se construirá sobre una base de igualdad y respeto mutuo.El líder ruso enfatizó que EEUU y Rusia desempeñan un papel importante en varios temas de la agenda mundial, en particular en el mantenimiento de la estabilidad y seguridad estratégica. En este contexto, felicitó a Trump por su toma de posesión, apuntando que el período preelectoral fue duro para el republicano, y la presión constante que se ejerció sobre él e incluso sus familiares fue "feroz", hasta llegar a atentar contra su vida.Donald Trump asume el cargo como 47.° presidente de Estados Unidos con la intención de promulgar más de 200 órdenes y medidas ejecutivas el día de su investidura, según avanzó el sitio web Fox News Digital que cita a un alto cargo de la nueva Administración.Trump, que había ocupado el puesto de presidente de EEUU de 2017 a 2021, ganó nuevamente las presidenciales el 5 de noviembre pasado, convirtiéndose en el primer político estadounidense que desde el siglo XIX logra regresar a la Casa Blanca tras un intervalo de cuatro años."Una paz basada en el respeto a los intereses legítimos"El objetivo de la solución al conflicto en Ucrania no debe ser un alto al fuego temporal, sino una paz duradera, opinó Putin.Rusia, aseguró, luchará por "los intereses de su pueblo", algo que es, en efecto, el objetivo de la operación militar especial.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

