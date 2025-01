Panamá reafirma que soberanía de su canal interoceánico "no es negociable"

https://noticiaslatam.lat/20250108/panama-reafirma-que-soberania-de-su-canal-interoceanico-no-es-negociable-1160299267.html

Martínez-Acha añadió que el Ejecutivo no tuvo ningún tipo de contacto informal ni formal con Trump o representantes del próximo Gobierno de EEUU. Asimismo, señaló que cuando Trump asuma el cargo, la relación entre ambos países "se manejará por los canales formales habituales y correspondientes". Más temprano, Trump fue consultado sobre si descartaba el uso de "coerción militar o económica" para lograr su objetivo de recuperar el control del Canal de Panamá y de la isla de Groenlandia. "No, no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones. El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión", respondió.Martínez-Acha citó también palabras anteriores de Mulino para desmentir las afirmaciones de Trump sobre la presencia de militares de China o el control por esa nación de la vía acuática que une a los océanos Atlántico y Pacífico.El 21 de diciembre, Trump criticó con dureza a Panamá por las supuestas tarifas exorbitantes a las embarcaciones estadounidenses y amenazó con exigir "la devolución" del canal a EEUU para evitar que caiga "en manos equivocadas", en clara alusión a China. El magnate republicano subrayó que el Canal de Panamá era de vital importancia para el comercio estadounidense, así como para el rápido despliegue de las fuerzas navales de EEUU en el Atlántico y el Pacífico. El presidente panameño, José Rául Mulino, calificó entonces los comentarios de Trump como una muestra de gran ignorancia histórica. El mandatario centroamericano declaró que el Canal de Panamá era propiedad plena del Estado sobre la base de un tratado de 1977, y que la soberanía del país no era negociable. Panamá recuperó la soberanía plena sobre el canal al mediodía del 31 de diciembre de 1999 en cumplimientos de los tratados suscritos el 7 de septiembre de 1977 entre el entonces presidente del país, el líder nacionalista general Omar Torrijos, y el de EEUU, Jimmy Carter. En ellos se preveía, en particular, la disolución de la antigua Zona del Canal, el reconocimiento de la soberanía de Panamá y la transferencia completa del canal a este país.

