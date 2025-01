https://noticiaslatam.lat/20250119/tiktok-deja-de-funcionar-en-eeuu-tras-prohibicion-en-su-contra--1160590807.html

TikTok deja de funcionar en EEUU tras prohibición en su contra

TikTok deja de funcionar en EEUU tras prohibición en su contra

Sputnik Mundo

La plataforma de origen chino TikTok ha dejado de funcionar para los usuarios que se encuentran en Estados Unidos, luego de que las autoridades judiciales del... 19.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-19T04:17+0000

2025-01-19T04:17+0000

2025-01-19T04:17+0000

internacional

tiktok

eeuu

china

redes sociales

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/16/1159956851_0:319:3060:2040_1920x0_80_0_0_8105b98f27178fdec4fea875f9e00286.jpg

"Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos. Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora", se lee en un mensaje que aparece en la aplicación para los usuarios de esa nación.En un fallo emitido el 17 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló por unanimidad una ley que contempla la prohibición a partir del 19 de enero de la red social TikTok en Estados Unidos si sus propietarios chinos no la ponen en venta.Washington teme que la plataforma de origen chino sea utilizada por Pekín para realizar labores de espionaje que, según la Casa Blanca, pongan en riesgo la seguridad nacional.Funcionarios de la Administración saliente de Joe Biden afirmaron que dejarán la aplicación de esta nueva ley al Gobierno de Donald Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero. El republicano habría discutido este tema en una llamada telefónica con el mandatario chino, Xi Jinping, y comentó que revisará la situación respecto a esta red social."Mi decisión sobre TikTok se tomará en un futuro no muy lejano, pero debo tener tiempo para revisar la situación", señaló Donald Trump en su red Truth Social. Shou Chew, director de TikTok, agradeció al presidente electo "su compromiso para trabajar y encontrar una solución" a este caso. El directivo es uno de los invitados a la investidura de Donald Trump que se realizará dentro del Capitolio en Washington.

https://noticiaslatam.lat/20250117/trump-sostiene-que-tiene-la-ultima-palabra-sobre-tiktok-tras-prohibicion-de-la-corte-suprema-1160558264.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

tiktok, eeuu, china, redes sociales, donald trump