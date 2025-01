https://noticiaslatam.lat/20250119/el-presidente-irani-cree-que-la-cooperacion-con-rusia-protegera-a-iran-contra-enemigos-1160600384.html

El presidente iraní cree que la cooperación con Rusia protegerá a Irán contra enemigos

El pasado 17 de enero, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkián, firmaron un acuerdo sobre la asociación estratégica integral entre los dos países, con una validez de 20 años y con una prórroga automática cada cinco.El documento contiene 47 artículos que abarcan la cooperación bilateral en múltiples ámbitos, como defensa, la lucha antiterrorista, ciberseguridad, energía, medicina, economía, comercio, transporte, agricultura y otros. "Trataremos de desarrollar la cooperación en todos los ámbitos en los que podamos ayudarnos mutuamente, incluido el ámbito militar y de seguridad. Necesitamos cooperar para que el enemigo no pueda venir fácilmente, destruirnos y marcharse. No debe tener ilusiones de que somos una presa fácil", señaló el presidente de Irán. Agregó que, en caso de ataques por parte de terceros países, Irán y Rusia, de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo, "se comprometen a no participar de ninguna manera en procesos que ayuden a los agresores". Pezeshkián precisó que Irán tiene acuerdos con Rusia a nivel marco, pero "los detalles se determinarán en procesos y acuerdos posteriores".

