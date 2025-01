Biden cerrará su mandato entre las llamas de California: "No supo solucionar los problemas internos"

https://noticiaslatam.lat/20250119/biden-cerrara-su-mandato-entre-las-llamas-de-california-no-supo-solucionar-los-problemas-internos-1160565304.html

Los devastadores incendios en California, especialmente en algunas zonas de Los Ángeles, han sido descritos por residentes como "nunca antes vistos" y "horribles de ver". Incluso el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comparó la escala de la destrucción como "si les hubiera alcanzado un arma nuclear". El diario Los Angeles Times reportó que más de 80.000 personas se encuentran bajo órdenes de evacuación debido a dos enormes incendios en el área de Los Ángeles. Las autoridades afirmaron que los residentes no podrán volver pronto a sus hogares, debido a que algunas propiedades fueron "dañadas más allá de lo creíble". Los equipos especializados en el manejo de materiales peligrosos y perros rastreadores siguen revisando tramo por tramo los sitios afectados en busca de más víctimas mortales, reportó el medio. Hasta el momento, suman 27 muertos y más de 12.000 estructuras destruidas, entre viviendas y negocios arrasados por las llamas.El panorama económico también es desalentador. El costo de los incendios forestales que azotan a zonas de Los Ángeles sigue en aumento y las estimaciones suman pérdidas totales para el sector asegurador de hasta 40.000 millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg. Debido a que en gran medida el fuego sigue sin ser controlado en varias zonas, los daños potenciales siguen al alza. Allstate Corp, Travelers Cos, Chubb Ltd, son las aseguradoras que podrían enfrentar mayores pérdidas por los incendios, de acuerdo con analistas de KBW. "La ayuda es insuficiente"Roberto Zepeda Martínez, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, consideró que la situación por los incendios en California es inédita y de gran impacto. Estimó que la ayuda inicial del Gobierno de Joe Biden de 770 dólares para cada uno de los afectados por los incendios es insuficiente."Para las personas que perdieron sus viviendas, 700 dólares es solo un paliativo. Algo se debe de instrumentar, algunas viviendas deben de tener seguros. Se necesita otro tipo de ayuda", agregó.La transición de poder, ¿un obstáculo?El experto señaló que la transición del poder con el republicano Donald Trump está afectando la respuesta del Gobierno federal. Dijo que en esta etapa muchos programas sociales están cerrados, y se podría estar complicando la obtención de recursos. "Eso pudo haber influido en la respuesta que ha tenido el Gobierno de Biden".También recordó que hay un conflicto político entre el presidente electo republicano y el gobernador demócrata, Gavin Newsom, lo que también estaría generando repercusiones. Recientemente, ambos políticos cruzaron señalamientos por los incendios en California.Cuestionado sobre si Estados Unidos podría tener un doble discurso sobre el cuidado de medio ambiente y el cambio climático, afirmó que, aunque hay estados que tienen una "agenda verde", el país norteamericano prioriza el crecimiento económico y las industrias, como la automotriz, que es muy contaminante.El analista comentó que el cierre de la Administración de Biden "está reflejando una Gobierno que tuvo muchos errores y fallas", y destacó que los incendios en California demostraron que Washington no está preparado para afrontar el cambio climático y los problemas internos."Las críticas contra Biden son válidas"Julio Peña Vega, responsable del posgrado de Ciencias Políticas de la FES Acatlán de la UNAM, aseguró que los incendios en California están vinculados con el cambio climático y los siniestros van en aumento, por lo que Estados Unidos no está exento de enfrentar estas catástrofes.Recordó que California es un estado económicamente muy fuerte y no tendría que estar enfrentando este tipo de tragedias. Además, estimó que las secuelas de los incendios pueden estar presentes a largo plazo.Peña Vega coincidió también en las críticas por la ayuda de 770 dólares para los afectados, ya que, dijo, mientras Estados Unidos desembolsa miles de millones de dólares para financiar guerras en Oriente Medio y en Ucrania, las personas damnificadas deben conformarse con una suma que es insuficiente. De hecho, recordó que incluson dentro del mismo Partido Demócrata se ha reprochado esta situación.Respecto a los inmuebles calcinados, destacó que el tema de las aseguradoras es particularmente delicado y el cómo se cubrirán las pérdidas para poder recuperar sus propiedades.El académico estimó que, ante la catástrofe de gran magnitud, se espera la intervención del Gobierno federal, que a partir de este 20 de enero estará encabezado por el republicano Donald Trump. Además, agregó que la Administración de Biden terminará "ensombrecida" por cuestiones como la pérdida de la candidatura presidencial y las elecciones en Estados Unidos.

