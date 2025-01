https://noticiaslatam.lat/20250118/tendria-sentido-una-invasion-estadounidense-de-groenlandia-1160580397.html

¿Tendría sentido una invasión estadounidense de Groenlandia?

¿Tendría sentido una invasión estadounidense de Groenlandia?

18.01.2025

"Si EEUU ataca Groenlandia, ¿qué atacaría? ¿Qué hay que atacar? ¿La Marina danesa, que se acaba en dos segundos? Y la siguiente línea de defensa son los estadounidenses. Entonces... ¿Los estadounidenses dispararán a los estadounidenses? Los EEUU tienen hoy acceso sin restricciones a Groenlandia. Así que [un escenario militar] no tiene ningún sentido", indicó el experto.Estados Unidos tiene varias bases militares en la isla. Sin embargo, el analista no pudo precisar cuántas tropas están estacionadas actualmente allí.A principios de enero, Mike Waltz, el asesor de Seguridad Nacional designado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a considerar todas las opciones posibles en relación con Groenlandia, incluido el uso de la fuerza.El nuevo Gobierno estadounidense, que asumirá el 20 de enero, ha calificado de "necesidad absoluta" que el país norteamericano sea dueño de la isla, a lo que el primer ministro groenlandés, Mute Egede, respondió que no está en venta.Esta es la segunda vez que el futuro presidente estadounidense cuestiona la soberanía de Groenlandia. Hizo lo mismo en 2019, cuando estaba en su primer mandato como presidente. Por otro lado, el interés estadounidense en la isla no es nuevo.En 1960, el presidente Dwight Eisenhower propuso comprarla. Desde la década de 1950, Estados Unidos explota la base aérea de Thule, en el norte del país, y hoy la implicación norteamericana en la región es significativa, a pesar de que Copenhague le ha puesto un freno.Groenlandia fue colonia de Dinamarca hasta 1953. Sigue formando parte del reino, pero en 2009 recibió autonomía, con capacidad para autogobernarse y tomar decisiones independientes en política interior. Aunque forma parte del Reino danés, junto con las Islas Feroe, la distancia con Estados Unidos es mucho menor que con el país europeo.El hecho de que Donald Trump haya vuelto a poner a la isla en el punto de mira ha indignado tanto a los políticos daneses como a los groenlandeses, informa la prensa local.

