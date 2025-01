https://noticiaslatam.lat/20250118/adios-a-tiktok-la-red-social-se-vera-obligada-a-cerrar-en-eeuu-el-19-de-enero-1160586329.html

¿Adiós a TikTok? La red social "se verá obligada" a cerrar en EEUU el 19 de enero

¿Adiós a TikTok? La red social "se verá obligada" a cerrar en EEUU el 19 de enero

La popular plataforma china de videos TikTok cerrará sus operaciones en Estados Unidos este 19 de enero si no tiene las garantías necesarias del Gobierno de... 18.01.2025, Sputnik Mundo

"Las declaraciones emitidas hoy tanto por la Casa Blanca como por el Departamento de Justicia no han proporcionado la claridad y la seguridad necesarias a los proveedores de servicios que son esenciales para mantener la disponibilidad de TikTok para más de 170 millones de estadounidenses", añadió.En un fallo emitido el 17 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló por unanimidad una ley que contempla la prohibición a partir del 19 de enero de la red social TikTok en Estados Unidos si sus propietarios chinos no la ceden en venta.El máximo tribunal de justicia en EEUU estableció que la ley no atenta contra el derecho a la libertad de expresión y que el Gobierno estadounidense ha demostrado que son legítimas sus preocupaciones sobre la propiedad china de la plataforma.Washington busca prohibir la operación de TikTok con el argumento de que pone en riesgo la seguridad nacional y sirve al espionaje de Pekín. "Los regímenes autoritarios no deberían tener acceso ilimitado a los datos confidenciales de millones de estadounidenses. La decisión del Tribunal afirma que esta Ley protege la seguridad nacional de los Estados Unidos de una manera que es coherente con la Constitución", añadió.La vicefiscal Lisa Monaco dijo que el Gobierno de EEUU recibió con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo.“El Departamento de Justicia ha advertido durante mucho tiempo sobre los daños a la seguridad nacional derivados del control de TikTok por parte de China, incluyendo la capacidad de recopilar información sensible sobre decenas de millones de estadounidenses y de manipular encubiertamente el contenido que se les entrega", comentó.El presidente electo Donald Trump, quien asumirá el poder este 20 de enero, ha dicho que revisará el caso de la red social antes de tomar una decisión sobre su prohibición en Estados Unidos.

