"El sistema no va a resistir": Argentina registra cortes de energía en plena ola de calor

17.01.2025

Los cortes de luz se han convertido en una constante de los veranos en Argentina. El 2025 comenzó con masivas interrupciones del suministro energético que dejaron a más de 100.000 usuarios sin electricidad, en medio de una fuerte ola de calor que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional— con temperaturas superiores a los 35 grados.Alrededor de hogares ubicados en la capital del país y en el conurbano bonaerense sufrieron cortes en la noche del miércoles. En tanto, la provincia de Santa Fe (centro) informó interrupciones que afectaron a más del 30% del consumo eléctrico del distrito, registradas en el momento de mayor tensión sobre el sistema por el sofocante calor.Las estimaciones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) indican que las condiciones climáticas podrían llevar a un nuevo récord histórico de demanda energética, superando incluso los 29.653 registrados en febrero de 2024.El problema había sido anticipado por el propio Gobierno de Milei a mediados del año pasado, cuando el jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que las elevadas temperaturas llevarían a una demanda muy alta de electricidad que forzaría a las autoridades a "tener que programar algún corte".La principal razón esgrimida por el Ejecutivo remite —en palabras de Francos— a que "no ha habido inversiones en los últimos tiempos". De hecho, en ese marco fue conformado "Comité de Seguimiento de Implementación del Plan de Contingencia para meses críticos 2024-2026" integrado por representantes de la citada Cammesa, generadoras, transportistas, y Edesur y Edenor, las dos principales distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires.No obstante, la reacción de la Casa Rosada no fue unidireccional. Mientras el jefe de Gabinete advertía sobre el problema venidero, el irrenunciable ajuste fiscal profesado por Milei llevó a que el Gobierno suspendiera la construcción de 29 centrales termoeléctricas en pos de incrementar la generación en 3.340 megavatios, equivalente al 10% del total generado a nivel nacional.Además, el Ejecutivo postergó las obras del proyecto AMBA I, que buscaba extender la conexión de alta tensión para incrementar en 1.100 megavatios la energía recibida en el AMBA, uno de los nodos críticos del sistema energético argentino.La decisión fue congruente con los lineamientos generales profesados por La Libertad Avanza respecto a la inversión pública: durante el 2024 se paralizaron obras de construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur), mientras que se frenó la renovación de licitaciones para cuatro represas ubicadas en las provincias lindantes de Río Negro y Neuquén, también al sur del país.Un problema estructural"El sistema no va a resistir porque no está preparado para soportar estas olas de calor. Y esto no es responsabilidad exclusiva de Milei sino de años de falta de inversiones, que coinciden con una demanda cada vez es mayor", dijo a Sputnik Paulo Farina, ex secretario de Energía Eléctrica y ex presidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (2014-2015).El diagnóstico luce unánime. Consultado al respecto, Gerardo Rabinovich —vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía— apuntó que "el sistema no es capaz de afrontar la demanda del verano: es evidente que falta mantenimiento. "El sistema resiste hasta 28.500 megavatios, por lo que si persiste este nivel de demanda faltarán, como mínimo 1.500 más".Un "tarifazo" insuficienteDesde su llegada al poder, el Gobierno de Milei desplegó un fuerte aumento de las tarifas eléctricas con el objetivo simultáneo de disminuir el gasto en subsidios -que comprometen al tan mentado equilibrio fiscal- y, en paralelo, acercar los precios de los servicios a los costos de producción de la energía.Las cifras oficiales reflejan cabalmente la dirección adoptada por el Ejecutivo. Mientras que la inflación acumulada del 2024 fue del 117,8%, las tarifas públicas subieron más del doble: 248,2%, constituyendo el rubro que más aumentó, muy por encima de la actualización de los ingresos de la población general."Hoy el usuario paga el 80% de lo que cuesta producir la energía. Los aumentos alcanzan para recuperar los costos de producción, pero no para cubrir las inversiones necesarias para abastecer la energía eléctrica", advirtió Rabinovich. Sin embargo, el experto precisó que "esto no se soluciona con aumentos tarifarios sino con una mejor redistribución:debería identificarse a los usuarios para especificar quiénes necesitan realmente el subsidio y quiénes pueden afrontarlo".Al respecto, Farina destacó que "esto requiere un esfuerzo enorme del Estado en materia de planificación. En la industria energética las inversiones son de largo plazo: construir una línea de alta tensión no lleva menos de tres años, mientras que una central eléctrica demanda entre cuatro y cinco años".

