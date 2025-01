https://noticiaslatam.lat/20250115/reportan-que-afganos-evacuados-por-eeuu-permanecen-varados-en-terceros-paises-1160475521.html

Reportan que afganos evacuados por EEUU permanecen varados en terceros países

Documentos internos del Gobierno de Joe Biden revisados por el diario 'The Guardian' muestran que los evacuados en 2021 no han podido ingresar todavía a los... 15.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-15T01:36+0000

2025-01-15T01:36+0000

2025-01-15T01:41+0000

El diario británico informó que la gran mayoría de los ciudadanos afganos que huyeron del país con ayuda estadounidense después de la retirada de Washington de Afganistán en 2021, luego de casi 20 años de la invasión de EEUU, siguen varados en terceros países, con un importante número de ellos detenidos en instalaciones similares a prisiones y sin claridad sobre sus perspectivas de reasentamiento.El medio revisó documentos oficiales del Gobierno del presidente Joe Biden obtenidos por el Centro de Derechos Constitucionales, el Centro Legal Abolicionista y los Defensores Musulmanes tras un litigio contra los Departamentos de Defensa, Estado y Seguridad Nacional de EEUU.Los registros, señala el diario, dan cuenta de miles de casos de separaciones familiares, deterioro de las condiciones de salud mental de los ciudadanos afganos, instalaciones inadecuadas y temores de repatriación forzosa.Sadaf Doost, abogado y director del programa de derechos humanos del Centro Legal Abolicionista, dijo a The Guardian que los activistas presentaron solicitudes de registros para buscar información sobre las condiciones en media docena de sitios donde sabían que había afganos detenidos. Los documentos internos, que finalmente el Gobierno de EEUU fue obligado a entregar y que abarcan hasta finales del 2023, indican que los afganos evacuados con solicitudes pendientes para ingresar a Estados Unidos han sido "detenidos, retenidos u obligados a permanecer en el limbo" en al menos 36 países.No queda claro en los documentos cuántos de los 36 países albergan a los evacuados en instalaciones de detención, señala en diario. Los activistas dijeron al diario que conocen cinco instalaciones en cuatro países: los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kosovo y Alemania. En abril de 2023, los registros muestran que 2.834 afganos con solicitudes estadounidenses pendientes estaban en Qatar, 1.256 en los Emiratos Árabes Unidos, 259 en Kosovo y decenas más en otros países.El diario calcula que más de 1,6 millones de personas abandonaron Afganistán tras el anuncio de Estados Unidos en julio de 2021 de que se retiraría del país luego de casi 20 años de ocupación.En los días finales antes de la cáotica retirada de Afganistán —que tuvo como saldo la muerte de 13 soldados de EEUU y promovió el regreso de los talibanes al poder en los días posteriores—, funcionarios del país norteamericano coordinaron una evacuación de unas 120.000 personas afganas a decenas de países de todo el mundo con el objetivo final de expatriarlos a EEUU, promesa que, según revelan los documentados publicados por The Guardian, no se ha cumplido.

2025

