https://noticiaslatam.lat/20241010/despues-de-20-anos-de-ocupacion-cual-es-el-legado-de-estados-unidos-en-afganistan-1158133540.html

Después de 20 años de ocupación, ¿cuál es el legado de Estados Unidos en Afganistán?

Después de 20 años de ocupación, ¿cuál es el legado de Estados Unidos en Afganistán?

Sputnik Mundo

Estados Unidos invadió y ocupó Afganistán en octubre de 2001, alegando que combatiría el terrorismo global. En 2021, Washington anunció su salida del país... 10.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-10T03:09+0000

2024-10-10T03:09+0000

2024-10-10T03:09+0000

internacional

eeuu

afganistán

🛡️ fuerzas armadas

los talibanes toman el control de afganistán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/08/11/1115157980_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_7b5b8d3295335872488e1d9e8d310e12.jpg

"Parece que el fin del pozo nunca llega, pero siempre puede hundirse un poco más", dijo a Sputnik el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ), Luiz Felipe Osório, autor del libro "Imperialismo, Estado y Relaciones Internacionales", sobre el legado dejado por Estados Unidos a los afganos.La prueba del fracaso, según el experto, es el regreso de los talibanes (organización sancionada por la ONU por actividades terroristas) al poder tras la salida de EEUU. En otras palabras, el esfuerzo militar norteamericano, que tuvo como objetivo a los talibanes, terminó fortaleciendo al grupo durante dos décadas.Por su parte, la profesora de relaciones internacionales del Ibmec São Paulo, Mariana Bernussi, destacó que el escenario actual en Afganistán es muy frágil."Hoy (el país) está básicamente en manos de instituciones humanitarias. Casi 18 millones de personas necesitan algún tipo de ayuda externa, ya sea de otros países, de las ONG o de la propia ONU para sobrevivir", afirma a Sputnik la analista.A decir de Bernussi, la situación de escasez se suma a la de más de 10 millones de niños sin escolarizar; el 50% de los menores, además, están desnutridos, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Se suma que el 75% de la población afgana vive en regiones rurales donde no se dispone de agua potable ni saneamiento de calidad. "Es uno de los 30 países más pobres del mundo", destaca.Respecto a si Estados Unidos fracasó o no, la profesora del Ibmec evalúa que hay que considerar desde qué punto de vista se habla de fracaso.Es decir, "si el objetivo era evitar otro ataque en suelo americano, no podemos decir que haya sido un fracaso total". Sin embargo, "si el objetivo era acabar con los talibanes, impedir que surgieran otros grupos, entonces, en ese sentido, fue un fracaso", añade Bernussi.Después de todo, ¿quién ganó esta guerra?Si es necesario describir a los ganadores, la académica señala a aquellos que se beneficiaron de la guerra contra el terrorismo durante ese período.La movilización del complejo industrial de defensa militar norteamericano permitió a empresas privadas realizar toda la logística de transporte de equipos de las fuerzas estadounidenses, ofrecer drones, vender armas e incluso resolver otros problemas, desde la falta de agua hasta problemas de infraestructura, lo que estimuló contratos multimillonarios con empresas de otros sectores, dijo Bernussi.De 2001 a 2023, se gastaron 8.000 millones de dólares en la guerra mundial contra el terrorismo, según Bernussi.A raíz de los beneficios, en algunas universidades también surgieron think tanks y grupos de estudio, financiados por el Gobierno estadounidense, para realizar análisis que justificaran la invasión estadounidense, dando un tono científico a "la guerra contra el terrorismo y la necesidad de actuar inmediatamente para combatir la gran amenaza", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20240910/quien-es-el-culpable-del-fracaso-de-la-retirada-estadounidense-de-afganistan-1157413038.html

eeuu

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, afganistán, 🛡️ fuerzas armadas, los talibanes toman el control de afganistán