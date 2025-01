https://noticiaslatam.lat/20250115/lider-regional-chile-apuesta-por-la-consolidacion-de-su-poderio-naval-1160477785.html

¿Líder regional?: Chile apuesta por la consolidación de su poderío naval

¿Líder regional?: Chile apuesta por la consolidación de su poderío naval

Sputnik Mundo

Con su Plan de Construcción Naval, Chile ya comenzó a fabricar los buques que antes compraba en el exterior y proyecta desarrollar sus propias naves de guerra... 15.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-15T02:59+0000

2025-01-15T02:59+0000

2025-01-15T02:59+0000

defensa

chile

🛡️ industria militar

gabriel boric

antártida

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0e/1160478290_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_3d19ab099ef4fd27d69aef10552cd691.jpg

Durante los primeros días de enero y a poco de haberse convertido en el primer mandatario latinoamericano en llegar al Polo Sur, el presidente chileno Gabriel Boric encabezó la presentación del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval. El programa aspira a que, en el futuro, todas las unidades marítimas con las que cuente la Armada de Chile hayan sido fabricadas en el país."Estamos desarrollando capacidades que van a ser no solo envidiadas en la región, sino que seguramente solicitadas", aseveró Boric durante su discurso. El mandatario también enfatizó que con el plan Chile "ratifica su vocación naval", marcada por contar con "una de las costas más extensas del mundo", ser "el único país tricontinental" y apuntar a consolidarse como "la puerta natural" a la Antártida.En conversación con Sputnik, el analista en materia de Defensa, Juan José Roldán, explicó que el centro del plan presentado por Chile está en la empresa ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada), un astillero estatal encargado del mantenimiento y la modernización de las unidades de la Armada y que ahora, progresivamente, también se encarga de la construcción de las naves.Caminar para después correrEn ese camino, el astillero estatal pudo fabricar en el país patrullas oceánicas a partir de diseños del astillero alemán Fassmer y asociarse con Lockheed Martin Canadá para modernizar, a partir de su tecnología, los sistemas de combate de sus fragatas. La cumbre de este proceso llegó, sin embargo, en los primeros días de 2025, cuando la Armada chilena presentó al buque rompehielos Oscar Viel. Codiseñado entre ASMAR y la canadiense Vard Marine. Se trata del primer rompehielos construido en Sudamérica y el más cercano a la Antártida.El lanzamiento del Plan toma al astillero chileno en pleno "Proyecto Escotillón IV", que contempla la construcción en Chile de cuatro buques multipropósito, y con la seria intención de que, en la próxima década, el país sudamericano pueda construir sus propios buques de guerra. César Quezada, especialista chileno en temas militares, señaló a Sputnik que el proyecto permitirá, al fin, que la Armada chilena "tenga buques nuevos y no usados, como ocurre desde hace más de 20 años". Mientras el país solía adquirir unidades de segunda mano que solo podía utilizar durante un par de décadas, los buques que están siendo desarrollados permitirán "utilizarlos por los próximos 40 años".El analista también destacó la importancia que estas nuevas capacidades tendrán en relación a la reivindicación antártica de Chile. En ese sentido, recordó que los cuatro buques del "Proyecto Escotillón IV" contarán con "casco polar", por lo que podrán viajar al continente blanco durante el verano austral. "Van a ser muy importantes para marcar presencia territorial en la Antártida, pero también para cuidar la vida humana en el mar, asistiendo a emergencias médicas en buques pesqueros de cualquier nacionalidad", valoró.¿Líder en la región?Para Roldán, es complejo poder afirmar que el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval presentado por Boric coloca efectivamente a Chile en un sitial de privilegio en la región en relación a sus capacidades navales. Al respecto, remarcó que en los últimos años se ha dado un "contexto regional" que llevó a los países con costas en el Pacífico como Colombia, Perú y Chile a invertir en la renovación de sus flotas navales para desarrollar "planes muy importantes". En efecto, mientras el astillero estatal colombiano Cotecmar avanza en el desarrollo nacional de fragatas y patrullas oceánicas construidas localmente, la empresa peruana SIMA suscribió un acuerdo con la surcoreana Hyundai para modernizar sus cuatro submarinos.De todos modos, Roldán consideró que Chile logra destacarse por lo que entiende es uno de los conceptos más relevantes del plan lanzado por el Gobierno: el de "continuo". "Chile ha hecho todo con previsibilidad y a través de una política de Estado que ahora encabeza Boric, pero la iniciaron sus antecesores y la continuarán quiénes vengan", apuntó.Para el experto, es esa capacidad de "proyectarse en el tiempo" la que le permite a Chile ya estar pensando en, por ejemplo, sus propios buques de guerra, rubro para el que podría llegar a tener que invertir entre 500 y 600 millones de dólares por unidad. Según el analista, este trabajo podría colocar a Chile en una posición que, pese a estar por detrás de Brasil —un gigante que representa "palabras mayores" en la construcción naval sudamericana—, le dé ventaja en la competencia con Argentina, que ha perdido gran parte de su capacidad naval en las últimas décadas.Más optimista, Quezada no dudó en calificar ya a Chile como "un líder regional" en materia de fuerza naval junto a Perú y Brasil. De todas maneras, abogó porque "todos los países de Sudamérica puedan construir su propia tecnología naval, dado que la tecnología, las capacidades científicas y el dinero queda en la región y no se va hacia afuera".

https://noticiaslatam.lat/20250103/la-visita-de-boric-al-polo-sur-un-golazo-de-chile-en-la-competencia-por-la-antartida-1160225496.html

https://noticiaslatam.lat/20250102/ecuador-bolivia-y-chile-a-las-urnas-un-ano-clave-para-saber-hacia-donde-va-la-region-1160201453.html

chile

antártida

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, 🛡️ industria militar, gabriel boric, antártida, 💬 opinión y análisis