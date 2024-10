https://noticiaslatam.lat/20241019/chile-muestra-su-poderio-militar-en-el-estrecho-de-magallanes-un-objetivo-geopolitico-1158352432.html

Chile muestra su poderío militar en el Estrecho de Magallanes: ¿un objetivo geopolítico?

Las Fuerzas Armadas de Chile desplegaron un submarino, aviones de combate y buques en el Estrecho de Magallanes, destacando su "soberanía" sobre la zona.

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/12/1158352224_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_25b8f2c9ee34a5de6e9f27fc8ebac217.jpg

A un mes del confuso episodio que motivó el despegue de aviones de combate hacia el Estrecho de Magallanes, la Armada chilena desplegó en la zona varios ejercicios militares que, además de fortalecer el entrenamiento de sus integrantes, apuntan a "resguardar la soberanía" chilena sobre la zona y la proyección geopolítica sobre la Antártida.En efecto, el décimo mes del año comenzó con un ejercicio de "interoperabilidad" en el que el SS-22 "Carrera", un submarino de clase Scorpene construido para Chile en 2006, debió ensayar maniobras de rescate junto a un helicóptero del Grupo Aeronaval Sur y la Lancha de Acción Marítima "Casma".La acción volvió el 11 de octubre, cuando tres fragatas y un petrolero de la Escuadra Nacional de la Armada chilena navegaron en formación a través del Estrecho de Magallanes, desde el sur hasta la ciudad de Punta Arenas. Según destacó el propio jefe de la Escuadra, del contralmirante Mauricio Arenas, el ejercicio movilizó cerca de 600 efectivos, una "presencia significativa en un período normal de operaciones".El ejercicio también contó con la participación de helicópteros del Grupo Aeronaval Sur y de los aviones caza F-5 de la Fuerza Aérea de Chile.El jerarca militar no fue el único en ensalzar la importancia geopolítica de la zona. Los ejercicios coincidieron con la visita a la región de Magallanes, la más austral del país, del canciller chileno Alberto van Klaveren, que llegó a la zona para participar de un gabinete regional y presentar a las autoridades locales el presupuesto nacional para 2025. Durante su estadía, el ministro navegó a bordo del remolcador antártico "Lientur" y destacó su rol del "trinomio antártico" que Chile conformará junto al patrullero oceánico "Marinero Fuentealba" y el rompehielos "Oscar Viel".Consultado por la prensa, Van Klaveren elogió el "potencial de Magallanes", una región que "tiene mucha importancia desde el punto de vista de la proyección geopolítica de Chile". El canciller también valoró el proyecto "Infraporpar" que contempla la construcción de un nuevo muelle de 420 metros lineales en el puerto de Punta Arenas para mejorar "la proyección hacia el sur, hacia la Antártida".La Antártida, clave para Boric y sus antecesoresEn diálogo con Sputnik, el profesor de Geopolítica y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción Juan Eduardo Mendoza remarcó que mejorar la logística de la región de Magallanes ha sido una preocupación del Estado chileno durante el último tiempo. Esa inquietud se manifiesta, por ejemplo, en la importancia que la Armada chilena le ha dado a las operaciones del buque "Oscar Viel", el primer rompehielos fabricado íntegramente en Chile, así como el remolcador "Lientur" y las demás embarcaciones.En efecto, la región de Magallanes no solo abarca las provincias de Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza, en el continente sudamericano, sino también a la Antártica Chilena, que incluye los 1.250.257 kilómetros cuadrados que Chile reclama de la Antártida y que se solapan, en parte, con las reclamaciones de Argentina y del Reino Unido.Mendoza destacó que el Gobierno de Gabriel Boric "le ha dado importancia" a la región de Magallanes y a la proyección chilena sobre la Antártida durante su mandato, algo que puede haber sido alimentado por el hecho de que el propio mandatario nació en la ciudad de Punta Arenas, capital de Magallanes, principal puerto sobre el Estrecho de Magallanes y de conexión con servicios aéreos y marítimos hacia y desde la Antártida.El experto recordó que la relevancia que Boric le ha dado a la región y a la Antártida lo han llevado, por ejemplo, a visitar el continente blanco acompañado del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en noviembre de 2023, además de haber invitado a otros mandatarios a pisar el continente más austral del planeta. Asimismo, el presidente chileno tiene prevista una visita al Polo Sur en enero de 2025, lo que lo convertiría en el primer mandatario en el mundo en pisar ese punto de la Tierra.Aun así, Mendoza valoró que "no es excepcional" que los diferentes gobiernos chilenos le den relevancia a las operaciones logísticas en la zona austral y la defensa de la soberanía chilena en la región, con visitas de autoridades a Punta Arenas o Puerto Williams.¿Tensiones con Argentina?En ese contexto, Mendoza buscó quitarle "dramatismo" a las interpretaciones sobre que los ejercicios militares en la zona del Estrecho de Magallanes responden a una necesidad de reafirmar la presencia chilena ante entredichos con Argentina como los causados por el vuelo no identificado de septiembre o el malentendido entre ambos gobiernos por la instalación de paneles solares argentinos en el lado chileno del territorio.Para el analista, la presencia de buques, aviones y submarinos en la zona del Estrecho de Magallanes constituyen "ejercicios normales para asentar lo que es la presencia soberana de Chile en la zona austral del país". El experto no solo destacó que las Fuerzas Armadas argentinas también realizan maniobras similares en su parte del territorio, sino que ambos países suelen desplegar ejercicios conjuntos de manera frecuente.Mendoza valoró que en 2024 se cumplen 40 años del Tratado de Paz y Amistad firmado entre Chile y Argentina en 1984, en el que, con la mediación del Vaticano, ambos países dieron por culminadas las disputas que mantenían por los límites desde el canal del Beagle hasta el pasaje de Drake, en el extremo sur del continente sudamericano.Por eso, el experto consideró que si bien el vínculo entre los países vecinos puede tener "desavenencias" como los ocurridos durante el año 2024, el propio tratado de 1984 establece "las bases para la solución de cualquier controversia", evitando que se generen "malentendidos" entre los países.

2024

chile, argentina, punta arenas, gabriel boric, fuerzas armadas de chile, scorpene, antártida, 💬 opinión y análisis, 🛡️ fuerzas armadas