Jabalia, ciudad que albergó la primera intifada, ha sido arrasada por Israel

Jabalia, ciudad que albergó la primera intifada, ha sido arrasada por Israel

Ubicada cuatro kilómetros al norte de la Franja de Gaza, "Jabalia ocupa un lugar preponderante en las historias tanto de israelíes como de palestinos", escribió el periódico británico. De acuerdo con la nota, la antigua ciudad de Jabalia fue la que prestó su nombre al campo de refugiados que se levantó tras la Guerra de los Seis Días. De igual manera, la primera intifada "estalló en sus atestados callejones en 1987, después de que un camionero israelí atropelló y mató a tres palestinos del campamento, poniendo fin a décadas de ira hirviente por la ocupación israelí de la Franja".No obstante, después del ataque de Hamás del 7 de octubre, "ningún lugar ha quedado más completamente destrozado que Jabalia" debido a los bombardeos israelíes contra el enclave.En entrevista con el medio británico, el abogado palestino Ibrahim al-Kharabishi, que se ha negado a irse, contó que, durante las incursiones israelíes, él y su familia se esconden en un rincón de su casa. "Quien se siente lo suficientemente valiente como para acudir en su auxilio cae a su lado y luego escuchamos dos voces pidiendo ayuda en lugar de una", continuó. Desde el 7 de octubre de 2023 –tras el ataque sorpresa de Hamás contra 20 comunidades israelíes, en el que el movimiento palestino asesinó a unas 1.200 personas, hirió a 5.500 y secuestró a 253 más–, el país hebreo ha asesinado al menos a 46.500 personas en el enclave palestino, la mayoría mujeres y niños.Particularmente en Jabalia, según la nota del Financial Times, la incursión terrestre de Israel ha dejado un saldo de 2.500 personas asesinadas hasta el momento. Sin embargo, estas cifras no incluyen los cuerpos abandonados en las calles y los que se encuentran bajo los escombros, por lo que los funcionarios locales creen que podrían ser al menos 5.000 víctimas. Ahora, en momentos en que la prensa ha informado sobre avances significativos en las negociaciones que se producen en Doha, Catar, para un alto al fuego en Gaza y la liberación de los prisioneros, el texto precisa que cualquiera que regrese se encontrará "con un paisaje destrozado por las incursiones de las Fuerzas de Defensa de Israel". Si bien el Ejército del país hebreo ha negado que la destrucción total de la infraestructura civil tiene como objetivo despoblar por completo el norte de Gaza, un alto funcionario israelí aseguró que la zona "nunca volverá a tener el mismo aspecto". En tanto, los trabajadores humanitarios aseguran que no pueden quedar más que unos pocos miles de personas en el norte de Gaza.

