Gritan "secretario del genocidio" a Blinken durante discurso sobre la situación en Gaza | Video

Una manifestante encaró este 14 de enero al titular de Estado del Gobierno de Joe Biden, Antony Blinken, y lo llamó "secretario del genocidio" durante el... 14.01.2025, Sputnik Mundo

"¡Secretario del genocidio! ¡Tienes la sangre de cientos de miles de personas inocentes en tus manos!", le espetó la manifestante mientras era desalojada del auditorio por el personal de seguridad. En respuesta, Blinken le agradeció a la mujer por sus comentarios, aseguró que respetaba su opinión y le pidió: "Por favor, permíteme compartir el mío". Momentos después, mientras el alto funcionario estadounidense proseguía con su alocución, otro activista irrumpió en la sala y lo acusó de ser un "criminal de guerra" sin "compasión". Según informó la prensa estadounidense, Blinken ofreció un discurso en el que reivindicó la política de la Administración Biden en relación con Oriente Medio. Sobre este punto, el secretario de Estado fue increpado una tercera ocasión por otro manifestante que contraargumentó que lo que ocurre en la Franja de Gaza "no es un conflicto" ni una "guerra" y criticó el envío de armas estadounidenses al país hebreo.Las protestas contra el jefe de la diplomacia estadounidense se producen en momentos en los que, de acuerdo con reportes de prensa, se han registrado avances significativos en las negociaciones que se producen en Doha, Catar, para un alto al fuego en Gaza y liberar a los prisioneros. Al respecto, Blinken dijo que cree que es posible llegar a un acuerdo. "Y ya sea que lo logremos en los días restantes de nuestra Administración o después del 20 de enero, el acuerdo seguirá de cerca los términos que el presidente Biden presentó en mayo del año pasado". El 31 de mayo de 2024, el presidente Biden anunció una propuesta de alto al fuego en el enclave palestino de tres fases. El plan preveía un eventual fin permanente de las hostilidades, la liberación de rehenes y su intercambio por prisioneros de seguridad palestinos, así como la reconstrucción de Gaza.El 10 de junio de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que respalda la propuesta de Biden, con 14 votos a favor y una abstención (Rusia).Hamás aplaudió la resolución, afirmando que está dispuesto a iniciar negociaciones indirectas para implementar los puntos mencionados en el documento.Desde el 7 de octubre de 2023 –tras el ataque sorpresa de Hamás contra 20 comunidades israelíes, en el que el movimiento palestino asesinó a unas 1.200 personas, hirió a 5.500 y secuestró a 253 más–, el país hebreo ha asesinado al menos a 46.500 personas en el enclave palestino, la mayoría mujeres y niños. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.En tanto, Biden reiteró recientemente el apoyo irrestricto de su Administración a la campaña militar de Israel en Oriente Medio, durante los festejos en la Casa Blanca por la Janucá, la festividad con la que los judíos celebran la construcción del segundo muro en Jerusalén. Sin embargo, no mencionó nada sobre los palestinos asesinados en los ataques israelíes, que no han parado dese aquel 7 de octubre de 2023.Tampoco comentó nada sobre la orden de aprehensión que pesa sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que fue girada por la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles actos de genocidio en Gaza.

