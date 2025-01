https://noticiaslatam.lat/20250114/el-regreso-de-trump-y-el-destino-de-netanyahu-que-le-espera-a-israel-en-2025-1160431071.html

El regreso de Trump y el destino de Netanyahu: ¿qué le espera a Israel en 2025?

El regreso de Trump y el destino de Netanyahu: ¿qué le espera a Israel en 2025?

Sputnik Mundo

El año 2024 resultó complicado para Israel, que se quedó atascado en la Franja de Gaza y el Líbano, además de enfrentarse a los ataques de los hutíes e... 14.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-14T16:23+0000

2025-01-14T16:23+0000

2025-01-14T16:23+0000

defensa

benjamín netanyahu

donald trump

israel

🛡️ zonas de conflicto

eeuu

📰 conflicto palestino-israelí

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

irán

siria

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108949/97/1089499773_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_91b5db3851e9237b423453024362fef9.jpg

"Es poco probable que se abran nuevos frentes de conflicto en 2025", señaló Imad Salamey, residente en Beirut, profesor asociado de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la Universidad Libanesa Americana.Prestó atención en que el alto al fuego con el movimiento Hizbulá en el Líbano se está manteniendo en general, que se aproxima un alto al fuego en la Franja de Gaza, y "el conflicto sirio-israelí se está desescalando bajo el nuevo régimen sirio que busca la legitimidad internacional".El próximo presidente de EEUU, Donald Trump, "probablemente fortalecerá la posición regional de Israel a través de una cooperación reforzada entre Estados Unidos e Israel. El nuevo presidente apoyará los acuerdos de alto al fuego en curso, facilitará la desescalada con Siria e impulsará un acuerdo nuclear con Irán respaldado por Europa", añadió el analista.¿O tensiones mayores?Para alterar el "sistema regional existente", Israel "debe debilitar a Irán de una manera [muy seria]", afirmó, a su vez, el profesor Kobi Michael, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv.Michael cree que 2025 traerá una posible normalización en las relaciones saudí-israelí en el marco de una ampliación de los Acuerdos de Abraham (firmados bajo los auspicios de EEUU para normalizar las relaciones entre Israel y algunos países árabes) "para construir un eje antiiraní". Además de eso, las campañas militares de Israel y el regreso de Trump harán que Irán sea "mucho más vulnerable que antes", cree el analista.¿El 'Acuerdo del Siglo' II?Por otro lado, expresó Michael, Trump "no dudará (...) en dar algunos pasos que no gusten a Israel (...) con respecto a los palestinos, y no tenga duda de que no tendrá piedad en este sentido y arrinconará a Israel" en busca de un acuerdo de paz palestino-israelí.En su primer mandato, Trump encargó a Jared Kushner, su yerno, que formulara el plan de paz llamado "el acuerdo del siglo", que según el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, se fue al "cubo de la basura de la historia" por estar tan sesgado a favor de Israel.Esta vez, Trump ha elegido a Massad Boulos, un empresario libanés-estadounidense que ha actuado como intermediario en las comunicaciones de Trump con Abás, y ha dicho que la normalización israelí-saudí no será posible sin un acuerdo sobre un Estado palestino.Netanyahu en el punto calienteEn cuanto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a "dos grandes retos" internos (aparte de sus casos de corrupción), según el profesor Michael. Entre ellas, las tensiones con los militares y la cuestión de sus socios de coalición ultraortodoxos, a los que la sociedad israelí considera injustamente exentos de la carga del conflicto.En cuanto a los ultraortodoxos, "el público en general no tolerará más la asimetría de la carga que se impone a todo [el país]", con miles de personas de la comunidad "libres de esta carga tras 16 meses de guerra muy pesada, y yo diría que sangrienta, que causó muchas víctimas y mucho daño a la sociedad y la economía israelíes", señaló el analista.Amenazas inminentesAunque puede que Israel haya ganado ventaja diplomática con el regreso de Trump y el sorprendente colapso de Siria, aliado clave del Eje de la Resistencia, la crisis regional desencadenada por la guerra en Gaza ha dejado, no obstante, a Tel Aviv en una situación difícil, con el país posiblemente más vulnerable desde la Guerra del Yom Kipur de 1973 y necesitado de años para recuperarse.En 2024, Irán demostró por primera vez que tiene la capacidad y la voluntad de atacar a Israel cuando cruza las líneas rojas de Teherán, con ataques de drones y misiles en abril y octubre que demostraron que la república puede devolver el golpe a los centros militares y de inteligencia que considera responsables de la agresión contra Teherán y sus intereses.En 2025, las capacidades de misiles y drones de Irán no harán sino aumentar. Mientras tanto, la imagen de las poderosas e inexpugnables defensas antiaéreas y antimisiles de Israel ha quedado destrozada, quizá para siempre.Hutíes, dolor de cabezaEn el frente sur, los infatigables hutíes de Yemen, que lanzaron una campaña de misiles y drones contra Israel en solidaridad con Gaza y una campaña marítima para bloquear parcialmente el mar Rojo a la navegación mercante israelí a finales de 2023, aumentaron sus capacidades en 2024 y han advertido de nuevas "sorpresas" para Tel Aviv si no cesa su agresión en Gaza.Los ataques israelíes, estadounidenses y británicos contra los emplazamientos militares hutíes y la infraestructura civil de Yemen no han logrado disuadir a la milicia, mientras que los expertos en inteligencia israelíes reconocen que Tel Aviv no ha logrado penetrar en las filas de los hutíes. En consecuencia, dado que una invasión terrestre resulta imposible, solo cabe esperar que la frecuencia y la potencia de los ataques de los hutíes aumenten hasta 2025.Crisis humanitaria en GazaPor último, en el frente diplomático, es probable que el daño causado a Israel por el carácter indiscriminado de su ofensiva contra Gaza dure hasta 2025, si no años o incluso décadas, en medio de acusaciones de genocidio de palestinos por parte de Sudáfrica y más de una docena de países.Con más de 47.000 personas muertas en la Franja de Gaza hasta la fecha queda por ver cuánto tiempo los pueblos de la región y el mundo están dispuestos a aceptar que las cosas sigan como siempre con Tel Aviv, incluso si los Gobiernos están dispuestos a alinearse con los Acuerdos de Abraham de Trump+.

https://noticiaslatam.lat/20250113/hamas-confirma-avances-en-las-negociaciones-para-un-alto-al-fuego-con-israel-1160435816.html

https://noticiaslatam.lat/20250112/mayoria-de-israelies-apoya-el-intercambio-de-rehenes-por-palestinos-acusados-de-terrorismo-1160417130.html

https://noticiaslatam.lat/20250113/biden-enfatiza-a-netanyahu-la-necesidad-inmediata-de-un-alto-el-fuego-en-gaza-1160419367.html

https://noticiaslatam.lat/20250114/los-huties-afirman-haber-atacado-el-ministerio-de-defensa-israeli-con-un-misil-hipersonico-1160458102.html

israel

eeuu

irán

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

benjamín netanyahu, donald trump, israel, 🛡️ zonas de conflicto, eeuu, 📰 conflicto palestino-israelí, 📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes, irán, siria, 🌍 oriente medio