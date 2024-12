https://noticiaslatam.lat/20241211/nueva-ruta-de-la-seda-informal-china-podria-impulsar-caminos-sudamericanos-de-integracion-1159646087.html

'Nueva Ruta de la Seda informal': China podría impulsar caminos sudamericanos de integración

El Gobierno federal lanzó el proyecto Rutas de Integración Sudamericana, que creará cinco vías que la conectarán con países vecinos. Esas incluyen:En el anuncio de lanzamiento, el Gobierno informó que el programa pretende aumentar el comercio con los países vecinos, lo que conlleva la necesidad de trayectos más cortos y menos costosos, además de facilitar el flujo de las exportaciones brasileñas hacia los mercados emergentes del Pacífico. La ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil (MPO, por sus siglas en portugués), Simone Tebet, indicó que el programa contribuirá a "avances sociales inestimables para la población brasileña y para los pueblos vecinos de nuestro continente". También destacó la importancia y los beneficios de fomentar el comercio con los países sudamericanos y caribeños. "Los datos son reveladores: mientras los países europeos comercian entre sí el 68% de sus bienes y los asiáticos casi el 60%, los países sudamericanos y caribeños solo comerciamos entre nosotros el 14% de nuestros bienes. La integración puede y debe aumentar este indicador. Se trata de bienes [brasileños] agrícolas, minerales e industriales que pueden encontrar un mercado ávido en nuestros vecinos", destacó la ministra.La integración sudamericana es una prioridad para Brasil desde la Cumbre de Brasilia en 2000, según el doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y autor del libro China y la Nueva Ruta de la Seda, Diego Pautasso.En este contexto, el experto mencionó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que luego fue incorporada al Consejo de Infraestructura y Planeamiento Sudamericano de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). No obstante, los proyectos de integración se han interrumpido debido a factores internos de Brasil, como la operación Lava Jato, los ataques al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), las crisis institucionales y también debido a la fragmentación y la divergencia política en América del Sur. "Por eso creo que es un proyecto absolutamente decisivo. Es fundamental que Brasil recupere su capacidad de liderazgo. Para eso, necesita tener capacidad de financiación, necesita tener el BNDES, necesita tener un proyecto de integración sudamericana", añade.Pautasso sugiere que, además de retomar los proyectos de integración regional, es crucial que el país acceda a la cuenca del Pacífico, sobre todo a través de Chile y Perú. Para ello, podría contar con inversiones de China a través de las múltiples iniciativas chino-brasileñas, incluyendo en el ámbito del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) brasileño. El analista observa que la integración sudamericana se traduce en comercio, inversiones, acceso a los mercados del Pacífico y protagonismo del liderazgo brasileño. Además, si se planifica bien y se coordina con las políticas de desarrollo, la inversión en infraestructuras tendría un efecto desencadenante en el proceso de reindustrialización. "Entonces, vamos a ver una inversión importante, un programa ferroviario que tendrá un efecto importante en la industria metalúrgica y en otros segmentos industriales relacionados con este tipo de sector, de equipos de transporte ferroviario. En este sentido, Brasil debe vincular las inversiones chinas al PAC, a las Rutas de Integración Sudamericana y a la Nueva Industria Brasileña", profundizó Pautasso.Para él, la cuestión de la financiación "es absolutamente crucial para el desarrollo", señalando que en este momento el Gobierno está constreñido por el marco fiscal heredado de la ley de techo de gasto, que, según él, aunque flexibilizado por el marco fiscal, sigue siendo bastante limitado. En este contexto, el papel de los bancos multilaterales se vuelve esencial. "El fortalecimiento del BNDES, el apoyo de los bancos multilaterales, como el banco de los BRICS [Nuevo Banco de Desarrollo], el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras y los propios bancos chinos —y los fondos que los chinos han colocado a disposición— son y serán decisivos para que estos programas que Brasil ha anunciado reciban las inversiones compatibles con su alcance y con la necesidad no solo de revitalizar las infraestructuras y la logística de Brasil, sino también de impulsar el desarrollo, la integración territorial y la reindustrialización", manifestó el analista.Proyecto que apunta una bioceanidad El proyecto de las Rutas de Integración Sudamericana es fruto del trabajo liderado por la ministra Simone Tebet, que tiene el doble objetivo de promover la reanudación del comercio de Brasil con los países vecinos y, al mismo tiempo, a medio plazo, crear las condiciones para la conexión entre el océano Atlántico y el Pacífico. Así lo señala Luciano Wexell Severo, economista, doctor en economía política internacional, profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) desde 2011 y actual subsecretario de Articulación Institucional del MPO, como coordinador del proyecto. "Actualmente, el comercio de Brasil con sus vecinos es de alrededor del 13% de uno con el mundo, lo que significa que es bajo y hay un gran interés en estimular el crecimiento. Una de las formas es crear caminos, ya sean por carretera, ferrocarril o vía fluvial, para estimular estas relaciones", afirma el investigador.Señala que el MPO dispone de 190 proyectos mapeados, ya incluidos en el Nuevo PAC y que tienen impacto en la integración regional, como carreteras, hidrovías, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica y redes de fibra óptica, que conectan Brasil con los demás países de América del Sur."Es a América del Sur que Brasil envía actualmente cerca de un tercio del total de sus bienes industrializados de intensidad tecnológica media o media-alta. Brasil vende más a Chile que a España, vende más a Colombia que a Portugal, vende más a Paraguay que al Reino Unido, y vende más a Perú o Uruguay que a Francia", lo que explica la importancia de la integración regional en palabras del analista. Además, afirma que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea también crea las condiciones para que los países sudamericanos, que no tienen acceso al Atlántico y ahora dispondrán de ello. "La ministra Simone Tebet ha estado en varios países vecinos. Este trabajo del Ministerio de Planificación se hizo escuchando activamente a los estados fronterizos brasileños y también a los países vecinos, y la ministra incluso llevó este proyecto a China," señaló Severo."También estuvo en Arabia Saudita, reuniéndose con inversores, con el objetivo de buscar financiación, especialmente para proyectos ferroviarios que puedan reforzar este modo de transporte dentro de Brasil y ampliar las líneas que ya existen o que están en proyecto a nuestros países vecinos y, eventualmente, al Pacífico", enfatizó."Entonces, sí, con la posibilidad del ferrocarril, se puede añadir una amplia gama de productos a la lista, porque el ferrocarril hace posible que muchos más productos atraviesen las cadenas montañosas y lleguen al Océano Pacífico. De ahí [procede] la importancia del capital chino", concluye.

