El Pentágono ejerció casi $80.000 millones en septiembre de 2024, gasto no visto en 16 años

El Pentágono ejerció casi $80.000 millones en septiembre de 2024, gasto no visto en 16 años

15.01.2025

2025-01-15T04:20+0000

2025-01-15T04:20+0000

2025-01-15T04:20+0000

internacional

eeuu

joe biden

departamento de defensa de eeuu

lloyd austin

De acuerdo al diario The Washington Times, que dedica un artículo a los hallazgos del reporte, el Departamento de Defensa de EEUU gastó solo en septiembre del 2024 un total de 79.100 millones de dólares.Se trata del número más alto gastado por el Pentágono en 16 años, dato que apunta a que el saliente presidente Joe Biden priorizó el dispendio militar por sobre proyectos sociales durante su Gobierno.Sólo en los últimos cinco días hábiles de septiembre, el Departamento de Defensa gastó más de 33 mil millones de dólares, según mostró Open the Books, un organismo de control que tiene como objetivo transparentar el gasto público.Esta cifra es más de lo que la gran mayoría de las demás naciones en el mundo gastan en un año en sus ejércitos, apunta el diario. Entre el dispendio del Gobierno de EEUU citado por el diario, que ha enviado decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel y Ucrania, se destacan 3.000 millones de dólares en municiones y casi 8.000 millones de dólares en aeronaves.El gigante manufacturero estadounidense de armamento y tecnología de defensa Lockheed Martin Corp. fue el principal contratista del Pentágono en el gasto de septiembre, al captar 10.800 millones de dólares.Vale recordar que el actual secretario de Defensa de EEUU, el exgeneral Lloyd Austin, era antes de asumir su cargo en el Gobierno de Biden un miembro del directivo de dicha empresa.En la lista de empresas que más dinero recibieron durante el mes se encuentra en segundo lugar otra compañía armamentista, Raytheon Company y, en tercer lugar, aparece otra firma dedicada a la construcción de artefactos bélicos y tecnología de defensa, Northrop Grumman Systems Corporation.Además, Open the Books explica que el Departamento de Defensa incurrió en todo tipo de excesos para gastar todo el dinero que tenía presupuestado, ya que septiembre es el último mes del año fiscal.En ese sentido, el Pentágono destinó un total de 103,7 millones en carnes, aves y pescados, incluyendo langosta y filetes de carne, así como 6,4 millones en salmón.Los documentos también consignaron que el Pentágono gastó 113 mil dólares en helado y casi 118 mil dólares en donas frescas.

