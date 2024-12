https://noticiaslatam.lat/20241220/no-es-una-buena-senal-navidena-la-industria-automotriz-britanica-vive-su-peor-mes-desde-1980-1159914485.html

"No es una buena señal navideña": la industria automotriz británica vive su peor mes desde 1980

Sputnik Mundo

El noviembre pasado se convirtió para el Reino Unido en el peor de los últimos 44 años en términos de producción de automóviles, reporta 'Bloomberg'.

La producción en noviembre cayó un 30% respecto a 2023, hasta 64.216 unidades, lo que supone el noveno mes consecutivo de descenso, según los datos de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT, por sus siglas en inglés). Ningún fabricante registró en noviembre una producción superior a la de hace un año, subraya el informe. Al mismo tiempo, la producción para los mercados nacionales y de exportación sufrió un fuerte descenso del 56,7% y el 21,3%, respectivamente. En total, en el periodo anual hasta diciembre de 2024, la fabricación de coches en el Reino Unido cayó un 12,9% hasta las 734.562 unidades, 108.787 menos que en el mismo periodo para 2023 y casi medio millón menos que en 2019, refleja el documento.De acuerdo con el informe, este descenso se debe a al hecho de que "los fabricantes de automóviles británicos han estado reestructurando las plantas para producir vehículos eléctricos", pero resulta que el mercado nacional de estos automóviles no está creciendo tan rápido como se esperaba "ante el descenso de la confianza de los consumidores tanto en el Reino Unido como en los principales mercados extranjeros", lo que hace necesarias medidas de apoyo del Gobierno al sector.Y mientras los fabricantes británicos confían en la ayuda gubernamental para estimular la demanda, prosigue el medio, la multinacional Stellantis planea cerrar su planta en la ciudad de Luton, en la que se producen los autos Vauxhall —una de las marcas de automóviles más antiguas del país, fundada en 1857— desde hace 120 años, algo que "no hará, sino agravar" la tendencia negativa de la industria automovilística nacional.El Reino Unido no es el único país de Europa cuyos fabricantes de automóviles se enfrentan a una crisis, derivada en parte de la subida de los precios de la energía por el rechazo de los recursos energéticos rusos y la competitividad con sus homólogos chinos de bajo coste, especialmente los automóviles eléctricos. La crisis ha golpeado con mayor virulencia al sector automovilístico alemán —uno de los pilares de la economía del país— y ahora sus fabricantes, como Volkswagen, están inmersos en su tercer año de recesión y se ven obligados a cerrar plantas y recortar plantilla. El sur de Europa tampoco se ha escapado de la recesión. Por ejemplo, el pasado octubre, representantes de la industria automovilística italiana, en medio de unas huelgas de trabajadores del sector que sacudieron el país, afirmaron que la fabricación de autos en Italia estaba al borde del colapso y advirtieron de una "tragedia social sin precedentes" que llevaría implícita.

