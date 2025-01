https://noticiaslatam.lat/20250111/debo-decir-que-fue-muy-amistoso-trump-habla-sobre-su-encuentro-con-obama--video-1160381086.html

Trump sobre su encuentro con Obama: "Debo decir que fue muy amistoso" | Video

Trump sobre su encuentro con Obama: "Debo decir que fue muy amistoso" | Video

Sputnik Mundo

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se "lleva bien" con el exmandatario demócrata Barack Obama, con quien platicó entre risas en el... 11.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-11T03:30+0000

2025-01-11T03:30+0000

2025-01-11T03:34+0000

internacional

política

donald trump

barack obama

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0b/1160380929_122:0:1798:943_1920x0_80_0_0_ea60bfc6c766344cd12e7d6ad6d2dd95.png

En una entrevista con la cadena Fox News, el republicano habló sobre su plática con Obama durante el servicio religioso, en el que fueron captados hablando y sonriendo."No me había dado cuenta de lo amistosos que parecíamos. Lo vi en su maravillosa cadena [Fox News], hace un rato antes de entrar, y dije: 'Vaya, parecen dos personas que se caen bien'. Y probablemente sea así", añadió.Ambos exmandatarios de EEUU sorprendentemente rieron y sonrieron mientras estaban sentados uno al lado del otro. En el pasado, tanto Obama como Trump fueron severos críticos con las posturas políticas del otro e incluso el republicano llegó a acusar a su predecesor de espiar su campaña de 2016 y de no haber nacido en Estados Unidos."Tenemos filosofías poco diferentes, ¿verdad? (...) No sé, simplemente nos llevamos bien", dijo Trump."Pero me llevé bien con todo el mundo en eso (...) Ya sabes, nos reunimos entre bastidores antes de salir, y pensé que era un servicio hermoso, pero todos nos llevamos muy bien", añadió el presidente electo.Barack Obama se sentó entre el expresidente George W. Bush y Donald Trump, quienes asistieron con sus esposas. La ex primera dama Michelle Obama no asistió a los servicios por un conflicto de agenda.Bush también se mostró cordial con su sucesor, dándole a Obama un golpecito en la barriga mientras se dirigía a su banco en la Catedral Nacional y recibiendo a cambio una palmada en la espalda. El expresidente republicano, sin embargo, no interactuó con Trump a su paso, aparentemente ignorándolo.

https://noticiaslatam.lat/20250110/juez-no-impone-sanciones-a-trump-en-caso-de-silencio-por-dinero-pero-la-condena-se-mantiene-1160369381.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, barack obama, eeuu