Así fue el funeral de Estado del expresidente estadounidense Jimmy Carter | Videos

El cuerpo de Carter fue trasladado desde el Capitolio hasta el templo de la capital del país norteamericano tras haber recibido otro homenaje en la sede del Congreso federal.A la ceremonia asistieron el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa Jill Biden; la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff, y los cuatro expresidentes de Estados Unidos que aún viven: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump.En redes sociales llamó la atención una charla y una serie de risas entre los expresidentes Trump y Obama, ubicados en la segunda fila del templo, junto a Bush y los Clinton.Los restos del expresidente fueron traslados en una comitiva hasta la Catedral Nacional de Washington, donde se llevó a cabo un servicio funerario y una ceremonia de salida. Usuarios de redes sociales también compartieron otros momentos que llamaron la atención, como el saludo de mano entre Trump y su ex vicepresidente Mike Pence, y la reacción de la actual vicepresidenta Kamala Harris a la conversación entre Trump y Obama.En el servicio participaron la Orquesta de los Marines de Estados Unidos y el coro de las Fuerzas Armadas, así como el cantante David Osborne, quien interpretó una selección musical que incluyó Fly Away, Wind Beneath My Wings y Climb Every Mountain.Antes del inicio de la misa, la orquesta de los Marines de Estados Unidos, el coro de las Fuerzas Armadas y el coro de la Catedral interpretaron Be Still, my Soul.El servicio también incluyó lecturas del evangelio de Joshua y Jason Carter, nietos del exmandatario, y una homilía de Andrew Young, exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.Además de los expresidentes, también asistieron miembros del Congreso de los Estados Unidos, del Gabinete Presidencial, del Tribunal Supremo; antiguos vicepresidentes y primeras damas, jefes de Estado extranjeros, Embajadores en los Estados Unidos, miembros del Gabinete de Carter, miembros de la Administración de Carter, de la Academia Naval de los Estados Unidos, de la Universidad Howard, familiares y amigos.

