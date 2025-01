https://noticiaslatam.lat/20250110/macri-ha-decidido-unir-fuerzas-con-milei-pero-eso-podria-ser-su-ocaso-como-lider-1160353045.html

Macri une fuerzas con Milei, pero esa alianza podría propiciar "su ocaso como líder"

10.01.2025

El Gobierno de Javier Milei apuesta a la política para robustecer su programa económico. Tras un primer año de gestión signado por las tensiones naturales de un oficialismo en flagrante minoría en el Congreso, el Ejecutivo avanza hacia un acuerdo para sumar al PRO -partido de Mauricio Macri- a las autoproclamadas "fuerzas del cielo" de cara a las elecciones legislativas de medio término, con el fin de lograr una mayoría propia."Que vayamos juntos con Macri y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones", expresó el presidente en declaraciones televisivas. La propuesta no hizo más que confirmar el norte trazado por el libertario, quien semanas atrás había destacado la urgencia de cerrar filas frente a un peronismo que, aún diezmado tras la derrota electoral del 2023, tiene en su conducción a una insoslayable líder como Cristina Fernández de Kirchner.La respuesta tardó apenas 24 horas. El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) confirmó a su "querido Javier" su disposición para "conformar un equipo de trabajo" para "terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas".Si bien aún no hay nada escrito, el acuerdo simplemente proveería de un marco formal a una alianza de hecho: durante el primer año de gestión libertaria el PRO (Propuesta Republicana) agachó la cabeza y se limitó a acompañar acérrimamente las iniciativas del oficialismo. A pesar de contar con mayor peso legislativo que La Libertad Avanza, el partido de Macri terminó en genuflexa posición parlamentaria alzando la mano para convertir en ley los proyectos del Ejecutivo en el Congreso.Esto explica que, a pesar de contar con apenas 37 de los 257 diputados que integran la Cámara Baja -y con solamente 6 de los 72 senadores de la Cámara Alta-, el oficialismo haya logrado aprobar su estratégica Ley Ómnibus, además de blindar tanto el mega Decreto presidencial 70/23 -que derogó y modificó centenares de normas- como los vetos a los aumentos presupuestario de la educación y de las jubilaciones sancionados por el mismo Congreso.La disputa por el liderazgoPara el politólogo Santiago Giorgetta, la confluencia electoral "no hace más que fortalecer a Milei, aunque este podría ser el ocaso de Macri como líder: al consolidarse la polarización entre el Gobierno y el peronismo conducido por Cristina Kirchner, el PRO que absolutamente corrido de la escena".El punto destacado por el analista es de primera magnitud. Dado que se trata de un nuevo actor en el ecosistema político -con una meteórica carrera hasta la conducción del Estado- La Libertad Avanza tiene todo por ganar en los comicios legislativos, dado que no arriesgará ninguna de las bancas con las que cuenta.En cambio, el espacio de Macri sí deberá renovar gran parte de sus escaños, por lo que un magro desempeño -como el que vaticinan las encuestas en caso de presentarse independientemente del oficialismo- podría significar una sangría fatal para el partido nacido hace 20 años."Tras el triunfo de Milei, el PRO se ha visto en una encerrona de la cual aún no ha podido salir: definitivamente no le alcanzó con acompañar cada una de las iniciativas del Gobierno, y se ha visto cada vez más diezmado con el correr del tiempo", destacó el politólogo.Los límites de la "lapicera"Visto desde la perspectiva libertaria, no todo es color de rosas. Más que un anhelo, el robustecimiento del músculo parlamentario luce más como una urgencia. Según Giorgetta, "Milei necesita blindar su programa económico con el respaldo del Congreso, porque los vetos y decretos del Ejecutivo son mucho más débiles políticamente. La llamada ‘lapicera' presidencial tiene una legitimidad limitada".Para el analista, cualquier aritmética electoral estará supeditada a un factor subyacente: el sostenimiento del descenso de la inflación, acaso el principal éxito que la gestión libertaria puede ofrecer a un electorado que ha visto caer fuertemente sus ingresos durante el 2024."No hay que dejar de recordar que toda la fortaleza del Gobierno responde a la economía: si la inflación se le va de las manos, o si el dólar vuelve a dar un salto fuerte, no habrá alianza que alcance para amortiguar su impacto político", consideró Giorgetta.

