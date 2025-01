https://noticiaslatam.lat/20250108/sin-soluciones-a-la-vista-argentina-busca-parches-para-evitar-apagones-masivos-1160319433.html

Sin soluciones a la vista, Argentina busca "parches" para evitar apagones masivos

Las barcazas de origen turco que el Gobierno de Javier Milei buscaba contratar para generar energía eléctrica a partir de gas natural licuado (GNL) podrían no llegar a tiempo para atender el déficit energético que el país sudamericano prevé tener durante el verano austral, producto de un mayor consumo de los hogares. La situación presiona al Gobierno a buscar alternativas que, por la urgencia, podrían incrementar significativamente los costos.A finales de diciembre, el sitio argentino de noticias Infobae consignó que Cammesa —la empresa público-privada encargada de regular el mercado energético argentino— había iniciado negociaciones con la compañía turca Karpowership para contratar dos buques generadores de energía a partir de GNL. El acuerdo posibilitaría al país adicionar entre 500 y 1.000 megavatios al abastecimiento.Con el acuerdo, el Gobierno de Milei buscaba evitar el extremo de tener que implementar cortes programados de energía durante el verano, algo que había sido admitido por el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante una entrevista en septiembre de 2024. En esa línea, el Ejecutivo argentino también había anunciado un "Plan Verano", que incluía la restauración de centrales térmicas, la posibilidad de importar energía de Brasil durante "días críticos" e incrementar la energía recibida por Argentina de la represa hidroeléctrica Yaciretá, que comparte con Paraguay.Sin embargo, el país puede quedarse sin ninguna de estas posibilidades y con el temor de que un aumento de las temperaturas genere un pico de consumo eléctrico que ponga en jaque al suministro. De acuerdo al sitio de noticias La Política Online, la Subsecretaría de Energía solicitó a Cammesa, el 26 de diciembre, "información y opinión técnica" sobre la posible incorporación de "sistemas de almacenamiento de energía", es decir, especie de baterías utilizadas para almacenar energía eléctrica para utilizarlas en casos de fallas o interrupciones del suministro.Si bien el Gobierno argentino no confirmó la caída del contrato por las barcazas turcas o el fracaso de las demás alternativas del Plan Verano, la búsqueda de una nueva solución el 26 de diciembre generó especulaciones sobre la falta de soluciones concretas para el sistema energético, ya entrado el verano austral.Para Solorza, varios de los recortes establecidos por Milei desde el comienzo de su mandato afectaron la capacidad del sistema eléctrico. En ese sentido, cuestionó la decisión del Gobierno de suspender el programa Terconf (Contratos de Abastecimiento de Confiabilidad de Generación Térmica), que preveía la construcción de 29 centrales termoeléctricas con el objetivo de incrementar la generación en 3.340 megavatios, equivalente al 10% del total generado en el país.En la misma línea, recordó que el Gobierno argentino postergó las obras del proyecto AMBA I, que extendería la conexión de alta tensión para incrementar en otros 1.100 megavatios la energía recibida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), uno de los nodos críticos del sistema energético argentino.¿Rumbo a apagones masivos?Solorza, exsecretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, consideró que ni la actual secretaria de Energía, María Tettamanti, ni su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, se encuentran "a la altura de lo que el país necesita", ya que no cuentan con "la planificación y el conocimiento previo que hay que tener en la gestión energética para adelantarse a este tipo de situaciones y evitar lo que podría llegar a ser un black out (apagón masivo) completo".Es que, según Solorza, el Gobierno de Milei antepuso su "carga ideológica y dogmática" en sus decisiones sobre el campo energético. "Con el argumento de querer ahorrar por cuestiones ideológicas y hasta cosméticas han puesto a Argentina en un lugar casi de colapso", aseveró. Al respecto, el experto aseguró que en el sector energético "el Estado no puede desligarse de la responsabilidad del suministro y la soberanía energética".Solorza señaló el contrasentido de que Argentina corra riesgo de apagones masivos siendo "uno de los principales generadores de energía a nivel latinoamericano" y llamó a que el Gobierno establezca un verdadero "plan de acción", ya que las soluciones anunciadas hasta el momento no pasan de "parches" que, para empeorar las cosas, acabarán siendo más costosas para el país. "Cualquier solución que salgas a buscar al mercado de manera urgente, lo vas a tener que pagar como una urgencia", graficó.El experto advirtió que el país "corre serio riesgo" de tener que "llamar a cortes rotativos en todo el país" y reclamó "no naturalizar esta debacle energética" producto, según él, de "la gran debilidad en la toma de decisiones" desde la gestión energética de Milei.

