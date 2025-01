https://noticiaslatam.lat/20250109/unos-23-millones-de-estadounidenses-estarian-expuestos-a-quimicos-toxicos-1160321953.html

Unos 23 millones de estadounidenses estarían expuestos a "químicos tóxicos"

Sputnik Mundo

09.01.2025

2025-01-09

2025-01-09T00:28+0000

2025-01-09T00:28+0000

sociedad

internacional

tóxicos

eeuu

contaminación

De acuerdo con el análisis de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, millones de personas podrían estar consumiendo agua con compuestos tóxicos, conocidos como sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS).Esto debido a que los tratamientos de aguas residuales no logran eliminar eficazmente estas sustancias tóxicas de sus corrientes, las cuales terminan reintroduciéndose en las redes municipales de agua potable, según los autores del estudio.La cifra de personas expuestas a estos químicos tóxicos podría aumentar, ya que las aguas residuales tratadas siguen representando una proporción cada vez mayor de este recurso, advirtieron los investigadores. Los PFAS se pueden encontrar también en compuestos sintéticos de productos domésticos, vertidos industriales y prendas impermeables. Se conocen como 'sustancias químicas para siempre', porque no se descomponen en el medio ambiente.Estas sustancias pueden perdurar en el cuerpo humano y muchas están relacionadas con algunos tipos graves de cáncer y otras enfermedades, de acuerdo con el diario.En 2024, la Agencia de Protección del Medio Ambiente empezó a regular los PFAS en el agua potable, de acuerdo con medios estadounidenses. La mayoría de estas sustancias, como las organofluorinas que se usan para productos farmacéuticos, siguen sin estar reglamentadas.El estudio fue dirigido por investigadores de las universidades de Harvard y Nueva York. En las muestras analizadas se encontraron niveles elevados de seis tipos de sustancias químicas. La escasez de agua en muchas regiones de Estados Unidos podría representar que las aguas residuales se reutilizan o se vierten en ríos y lagos, lo que podría generar un ‘problema de contaminación’, según el estudio.

eeuu

tóxicos, eeuu, contaminación