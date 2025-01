https://noticiaslatam.lat/20250105/biden-busca-bloquear-la-perforacion-petrolera-en-mas-de-250-millones-de-hectareas-de-aguas-de-eeuu-1160242401.html

Biden busca bloquear la perforación petrolera en más de 250 millones de hectáreas de aguas de EEUU

Según fuentes cercanas a la Casa Blanca que hablaron con la agencia Bloomberg, la orden ejecutiva se basaría en la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior de 1953, que otorga a los presidentes de EEUU una amplia discreción para proteger de manera permanente las aguas del arrendamiento de petróleo y gas.Se espera que el saliente mandatario extienda la prohibición —que sería de alrededor de 252 millones de hectáreas— a partes del océano Pacífico cercanas a California y al este del Golfo de México, cerca del estado de Florida, que están consideradas aguas críticas para la resiliencia costera. Por otra parte, la declaración no afectará a la perforación ni a otras actividades de extracción en los arrendamientos existentes.Según el medio, después de su emisión, la prohibición no será revocable por otro presidente. La agencia señala que, aunque los presidentes han modificado decisiones de sus predecesores, los tribunales nunca han validado una revocación completa. Durante su primer mandato, Trump intentó derogar la orden del expresidente Barack Obama de proteger más de 50 millones de hectáreas en los océanos Ártico y Atlántico, pero la iniciativa fue rechazada por un tribunal federal y el asunto nunca volvió a ser tratado.En ese sentido, Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump, criticó el posible decreto en un correo electrónico citado por el Washington Post.Vale recordar que Trump prometió durante su campaña presidencial de este año que, en caso de regresar a la Casa Blanca, aumentaría significativamente la producción de petróleo y de gas, con el objetivo, dijo, de lograr que el país norteamericano sea independiente en materia energética. "Me voy a centrar en perforar", señaló el mandatario electo el mes pasado durante una entrevista televisiva.Sin embargo, Trump, durante el año final de su primera presidencia, impuso una moratoria de 10 años a la exploración petrolera en alta mar frente a las costas de Florida, Georgia y Carolina del Sur durante su fallida campaña de reelección del 2020."Esto protege su hermoso golfo y su hermoso océano, y lo será durante mucho tiempo", dijo en aquel momento Trump, en una medida que fue interpretada como electoralista ante los votantes de esos estados.

